Torano incontra Vagli e Pietrasanta: la `Grande Madre` in anteprima

In mostra anche una copia esatta della Pietà di Michelangelo

Carrara - Fino al 13 agosto la 20esima edizione di Torano Notte e Giorno. La “Great Mother” (Grande Madre) di Paolo Torri in anteprima a Torano Notte e Giorno. La scultura in marmo, destinata ad arricchire l’originalissimo parco dell’onore e del disonore del Comune di Vagli, in Garfagnana, famoso in tutto il mondo per il paese sommerso, incontra per la prima volta il pubblico. Accoglie i visitatori, all’ingresso del borgo dei cavatori, proprio di fronte alla sala principale che custodisce una copia esatta della Pietà di Michelangelo poco distante il totem “Gli amanti della materia” dedicata a Michelangelo, Canova e Leonardo di Luciano Monfroni ma anche l’enigmatica “Sospesi in un abbraccio” di Giovanni Balderi e la fisicità de “L’altro dentro di me” di Pablo Damian Cristi, con le sue curve morbide e allo stesso tempo ipnotiche raccontando la generosità della creazione al cospetto di una società e dei suoi comportamenti maldestri ed irrispettosi. Torano incontra così Vagli. I link sono l’arte, il marmo (le tre realtà artigianali hanno bacini estrattivi) ed il desiderio di condividere esperienze e prospettive di rilancio turistico e culturale.

Promossa dall’infaticabile Comitato Pro Torano formato dagli abitanti del paese per la direzione artistica di Emma Castè con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Carrara con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Marmo e di alcune aziende lapidee, la ventesima edizione della rassegna d’arte contemporanea in programma fino al 13 agosto a Torano, ai piedi delle bianche cave di marmo di Carrara (Ms), incontra anche Pietrasanta, capitale internazionale dell’arte e della scultura e residenza dei più importanti artisti contemporanei, attraverso la presenza e la partecipazione di Favret, storico ed affermato laboratorio artigianale nato nel 1933 specializzato nei mosaici, uno dei settori della lavorazione artistica a rischio estinzione. In mostra c’è tanta storia di Carrara con i suoi laboratori più prestigiosi e le sue cooperative come la Cooperativa Scultori di Carrara, lo Studio Formart, l’Atelier di Carrara e lo Studio Cave di Michelangelo.



Marmo estratto dalle cave apuo-versiliesi protagonista in ogni via, piazzetta, corte e cantina: è questo il filo conduttore della mostra all’aperto dove sono ospitate un centinaio di sculture, installazioni ed opere concettuali frutto della visione di una trentina di artisti, studi e laboratori. “Il marmo racconta e rappresenta il territorio – spiega Emma Castè, Direttore Artistico – Ci rende insuperabili perché siamo gli unici a saperla lavorare: è questo il valore da difendere. Ma è anche un limite. Da Torano parte un messaggio: attorno al marmo, alla filiera, ci sono ancora tante opportunità da cogliere. In questa rassegna credo sia bene rappresentato una parte importante di quel futuro che insieme dobbiamo avere la forza ed il coraggio anche di riscrivere senza dimenticare da dove siamo venuti. Carrara non sarà mai imitabile ed è questa la chiave”.

Ecco tutti gli artisti in mostra: Atelier Carrara, Andrea Antonacci e Ilaria Mariotti, Giovanni Balderi, Luciana Bertaccini, Michele Bertellotti, Valente Cancogni, Chicco Chiari, Pablo Damian Cristi, Maria Gasparotti, Lucio Gigli, Stefano Graziano, Michele Koru, Chiara Imperiali, Clara Mallegni, Favret Mosaici, Francesca Maggiani, Enzo Marco, Michele Monfroni, Luciano Monfroni, Nicola Moracchioli, Cooperativa Scultori di Carrara, Pierre Alix Nicolette, Jorge Romeo, Silvia Scaringella, Studio d’Arte Cave Michelangelo, Studioformart, Paolo Torri, Selene Frosini, Paolo Ulian e Aidan Salakhova.



