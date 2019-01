Teatro: in vendita gli abbonamenti per `Carrara Contemporanea`

Carrara - Sono in vendita gli abbonamenti per la seconda edizione della rassegna Carrara Contemporanea, un focus sulle produzioni più interessanti del teatro di oggi in programma alla Sala Garibaldi.



Il progetto, promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prosegue il percorso finalizzato a fare di Carrara un centro culturalmente attivo e aperto alle nuove sperimentazioni teatrali. La proposta comprende quattro spettacoli che vogliono invitare lo spettatore a riflettere su nuovi linguaggi e scenari contemporanei, offrendo un punto di osservazione del mutamento dell’arte e della società.



A inaugurare la rassegna alla Sala Garibaldi, martedì 5 febbraio, alle ore 21.00, la grande drammaturgia di Jon Fosse, riletta dal giovane regista Carmelo Alù. Vincitore del bando Davanti al pubblico (promosso da FTS, Teatro Metastasio, Kilowatt e Armunia), Alù porta in scena un giallo, ambientato in un piccolo villaggio sui fiordi dove una famiglia vive serena finché non scompare il suo amato cane. Cani morti racconta quel momento in cui la vita si tende fino a spezzarsi, cambiando lo stato del presente da ordinario a straordinario.



Questi gli altri spettacoli in programma: mercoledì 27 febbraio, ore 21.00, debutta Faustbuch, un’idea di Enrico Casale in collaborazione con la compagnia Gli Scarti; domenica 24 marzo, ore 17.30, Gli alti e bassi di Biancaneve, una favola per famiglie ideata da una delle più sanguigne e viscerali artiste del teatro contemporaneo, Emma Dante; infine, martedì 16 aprile, ore 21.00, Lino Musella in Jan Fabre. The Night Writer, un’opera autobiografica dell’artista belga.



Abbonamenti, € 30 intero-€ 20 ridotto; biglietti, intero € 10-€ 8 ridotto. Riduzioni under 30 e abbonati alla stagione di prosa. Per gli studenti universitari possessori della Carta dello Studente è riservato un prezzo speciale di € 8 (le riduzioni per i giovani sono valide fino a 30 anni).

La prevendita degli abbonamenti e dei biglietti è in corso presso la biglietteria della Sala Garibaldi (via Verdi, telefono 0585/777160) fino al 24 gennaio e riprenderà il prossimo 4 febbraio, in orario 10.00-12.30/17.00-18.30, mentre nei giorni di spettacolo 10.00-12.30 e 18.00-21.00.