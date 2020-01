Teatro, al Garibaldi arriva Lella Costa ne `La traviata. L´intelligenza del cuore`

Carrara - Per la stagione di prosa in corso alla Sala Garibaldi arriva Lella Costa in “La traviata. L’intelligenza del cuore”. La stagione teatrale, promossa dal Comune di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, apre il nuovo anno, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, con questo originale spettacolo interpretato da Lella Costa, che lo ha scritto insieme al regista Gabriele Vacis.

Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale che rende omaggio a tutte le “traviate” del mondo e lo fa attualizzando un tema che continua a essere centrale nella sua poetica, ‘l’intelligenza del cuore’. Sul palco, denudato da orpelli scenografici, un pianoforte accompagnerà le arie della Traviata cantate da un tenore e un soprano, consentendo a Lella Costa di intessere un dialogo impossibile con Violetta e Alfredo, mescolando con abilità e umorismo il celebre romanzo di Alexandre Dumas, il libretto di Piave e le musiche di Verdi, recitando tutte le parti della storia e non solo. Dalla Signora delle Camelie alle ragazze di strada, Lella Costa dà voce e corpo a due dive scelte come simbolo dell’amore non corrisposto, Maria Callas e Marilyn Monroe. Donne lontane ma simili, perché, in fondo, “ogni donna è stata ed è una bellissima bambina, troppo spesso trasformata in merce da chi non riesce a comprenderne il bisogno d’amore e di cura”. Musica di Giuseppe Verdi, Franco Battiato, Tom Waits, Marianne Faithful; al pianoforte Davide Carmarino, soprano Francesca Martini, tenore Giuseppe Di Giacinto. Produzione Teatro Carcano/Società dei Concerti di Parma/Mismaonda.

Inizio spettacolo ore 21.00.

La biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, è aperta venerdì 3, sabato 4 e martedì 7 gennaio, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei due giorni di spettacolo, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00.

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585/641393-419. Sala Garibaldi, via Verdi, Carrara, tel. 0585/777160 salagaribaldi@comune.carrara.ms.it www.comune.carrara.ms.it; www.toscanaspettacolo.it; facebook.com/teatrosalagaribaldicarrara; facebook.com/visitacarraracomunedicarrara