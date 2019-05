Su National Geographic la copia carrarese della statua di Leonardo

La celebre scultura di Luigi Pampaloni raffigurante l'artista è stata riprodotta dalla ditta TorArt ed è finita sulla ribalta internazionale

Carrara - Il 2019 è l’anno della commemorazione dei 500 anni dalla scomparsa di uno dei più grandi geni della storia dell’umanità, Leonardo da Vinci. In occasione di questo importante anniversario sono centinaia le iniziative portate avanti in tutto il mondo per tenere vivo il ricordo del poliedrico genio e creativo toscano.



Leonardo è stato pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza, archetipo dell’uomo Rinascimentale, simbolo dell’essere umano che ha superato i propri limiti, anticipando con le sue intuizioni e invenzioni lo sviluppo della scienza e della tecnologia. Per celebrare questa importante ricorrenza National Geographic ha dedicato la copertina del mese di Maggio, e ampio spazio del redazionale interno alla rivista alla storia e alla rivoluzione creativa portata avanti dall'artista toscano.



Nell'articolo principale si parla anche della copia realizzata da TorArt della celebre statua originale di Luigi Pampaloni raffigurante Leonardo Da Vinci e conservata in una delle nicchie del Loggiato degli Uffizi, tra le Statue degli “Illustri Toscani“ e.realizzata tra il 1837 e il 1839.

La famosa scultura fotografata ogni giorno da migliaia di turisti è entrata nell’immaginario collettivo dell’iconografia legata all’artista.

National Geographic ha realizzato la documentazione di tutto il processo di lavorazione che ha portato alla creazione della copia e TorArt è fiera di aver partecipato alla realizzazione di questo ennesimo esempio di come la ricerca e l’utilizzo creativo e fuori dagli schemi delle nuove tecnologie sia capace di creare e aprire nuove strade alla scultura contemporanea e alla conservazione e preservazione del nostro patrimonio storico e culturale.

A maggior ragione in questa occasione, con un progetto dedicato a Leonardo, indiscusso genio che ha dimostrato quanto la creatività nell’utilizzo delle proprie risorse sia la base per ottenere i risultati più importanti.

Da Vinci è stato un precursore nello studio della tecnologia applicata al campo dell’arte, una ricerca che, oggi più che mai, la ditta TorArt continua a seguire come principale obiettivo da ormai 15 anni di attività nel campo della scultura, del design dell'arte e della possibilità di condurre questo processo a una fase successiva di ulteriore miglioramento della qualità, delle tempistiche e dei confini a cui puo` spingersi l'idea dietro alla realizzazione di un progetto.

Proprio come Leonardo immaginava e costruiva le sue macchine e i suoi utensili la ditta TorArt è attualmente l’unico laboratorio artistico al mondo che partendo dall’uso innovativo di robot a più assi, utilizzati per l’industria e riprogrammati per la scultura, ha iniziato a sviluppare programmi interni software e hardware dedicati a migliorare le prestazioni e le possibilità delle macchine.

I programmi e le macchine della ditta vengono progettati e sviluppati internamente da ingegneri, artisti e artigiani che giornalmente vivono, e contribuiscono a migliorare, la visione di TorArt nell'applicazione e nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Nel corso di questi ultimi 15 anni TorArt ha avuto la possibilità di affrontare le più disparate sfide innovative trovandosi a programmare e realizzare macchine utili per eseguire sculture molto complesse di artisti di livello internazionale, o per rendere reali imprese di restituzioni storiche ritenute impossibili, come l'arco trionfale di Palmyra o i Buddha di Bamiyan, confrontandosi ogni giorno con i membri del proprio Staff, come un tempo si faceva nella bottega del Verrocchio, per scegliere le tecniche più appropriato e idonee alla realizzazione del lavoro.

Questo processo creativo e lavorativo pone TorArt a un livello di ricerca e di realizzazione che non è secondo a nessuno.

Attraverso un moderno processo di acquisizione fotografica denominato fotogrammetria è stato possibile realizzare un modello tridimensionale virtuale della scultura di Leonardo. La Close Range Photogrammetry consiste nel realizzare una serie di fotografie da vari punti di vista dello stesso soggetto tridimensionale che vengono successivamente rielaborate e combinate insieme digitalmente permettendo la prototipazione di un modello tridimensionale accurato al 100% della scultura di partenza.

L’utilizzo di questa tecnica ha permesso la realizzazione di un modello tridimensionale dell’opera senza dover toccare o spostare la scultura originale dalla sua sede. Un progetto che garantisce la massima velocità e risparmio nel processo di acquisizione dell’immagine valido per la scultura realizzata attraverso l’impiego di robot a controllo numerico e la totale assenza di rischi o problematiche legate all’integrità e conservazione dell’opera originale.

Dopo la prima fase di acquisizione dell’immagine e di preparazione del modello 3D, TorArt ha realizzato, nel suo laboratorio di Carrara, la copia in scala 1:1 della scultura del Maestro Pampaloni attraverso l’utilizzo delle più moderne tecniche di scultura 3D con utilizzo di macchine a controllo numerico guidate attraverso il computer per riproporre nella maniera più precisa possibile e in ogni dettaglio la scultura originale.