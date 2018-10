Nora Crook a Carrara per celebrare il bicentenario della pubblicazione del romanzo su Frankestein

L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Toscana, ed è completamente a titolo gratuito

Carrara - Nora Crook, la grandissima studiosa di Shelley, sarà a Carrara per due giorni per celebrare il bicentenario della pubblicazione della prima edizione del celebre romanzo gotico “Frankenstein, or the modern prometheus" (1818/2018).



Considerata la massima specialista del romanzo gotico più conosciuto ispiratore di molte pellicole cinematografiche, la Crook è solo una dei grandi studiosi attesi lunedì 29 e martedì 30 ottobre per partecipare al convegno dal titolo: “Romntici e ribelli. Mary Godwin Shelley e gli Algo-italians. Beetween roots and routes: il viaggio, la politica e l'Italia", organizzato dall’associazione culturale Open Centre Carrara e dall’Accademia di Belle Arti nella splendida

cornice del Palazzo del Principe.



L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Toscana, ed è completamente a titolo gratuito.



I due giorni sono rivolti alla partecipazione degli studenti, studiosi, insegnanti ed appassionati di letteratura inglese con l' obiettivo di analizzare la figura di Mary Shelley ed il suo legame con l’Italia, la Toscana e Carrara. Insieme alla Crook ci saranno James Grande del King’s College

Londra e direttore della prestigiosa rivista Keats & Shelly, e Miranda Seymour della Nottingham Trent University e membro della Royal Society of Art con la sua ultima pubblicazione.





Per informazioni scrivere a OpenCentre Carrara mariamattei@libero.it.