Non solo lardo: il borgo millenario di Colonnata si accende

Prima edizione di Radici Festival dal 31 agosto al 2 settembre: arte, cultura, marmo e percorsi enogastronomici

Carrara - Non solo lardo a Colonnata: Radici Festival, nella sua prima edizione si terrà dal 31 agosto al 2 settembre. È l'evento promozionale di Colonnata che mira a valorizzare l'unicità di un borgo millenario immerso nel parco delle Alpi Apuane, Geoparco Mondiale dell'Unesco. Marmo, arte, lardo, cultura, territorio saranno i protagonisti di tre giorni di eventi che illumineranno Colonnata.



Non mancherà la degustazione del lardo Igp: il tour enogastronomico acquistabile all'info point presente in piazza, darà la possibilità di fare tre degustazioni in tre punti ristoro diversi. Muniti di cartina e bicchiere, ci si potrà recare in tutti i locali del paese per gustare il lardo accompagnato da birra e vino di produzione locale. In Piazza Palestro saranno presenti guide ed aziende per la promozione del trekking e delle visite alle cave a bordo dei fuori strada. Anche i più piccoli saranno coinvolti con intrattenimenti fra laboratori ed artisti.



Evento speciale sarà la mostra che si terrà all'interno della ex scuola di Colonnata, organizzata in collaborazione con l'Associazione A.P.S. Oltre curatrice di Carrara Studi Aperti che vedrà la sua inaugurazione il giorno 30 agosto alle ore 18 in concomitanza con l'evento "Un altra estate organizzato dal Tirreno e da Regione Toscana. Diversi gli artisti che presenteranno le proprie opere per la prima volta a Colonnata: Andrea Saltarelli, Stefano Sergiampietri, Tiziana Ricci, A m'l rum da me, Stefanie Oberneder, Cagdas San, Selene Frosini, Jesse Jacobs, Tabularasa Opus, Tasselatum.



Orari della manifestazione:

Venerdi 31 agosto e sabato 1 settembre dalle 17 alle 24.

Domenica 2 settembre dalle 10 alle 24.



Eventi: 31 agosto ore 21,30 Musica nel Borgo concerto in onore di Dario curata da Associazione Surus. Percorsi d'Arte visita gratuita alla mostra organizzata in collaborazione con Associazione Aps Oltre

Tour Enogastronomici del Lardo costo 12 euro, gratis per i bambini fino a 8 anni.

Tour guidato di Colonnata costo 3 euro a persona, gratis i bambini fino a 10 anni.

Sabato e domenica Percorso Esperienza Trekking costo 10 euro a persona

Percorso esperienza selle cave di marmo.

Come arrivare: giunti a Carrara, in prossimità delle poste centrali proseguire, per qualche km in direzione Colonnata dove, prima di arrivare al paese, sarà presente una navetta gratuita.