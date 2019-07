Musica dal vivo al parco della Padula, è l´omaggio a Astor Piazzolla

Carrara - La suggestiva cornice del Carmi Museo Carrara e Michelangelo, a Villa Fabbricotti, presso il Parco della Padula ospita giovedì 4 luglio il terzo concerto della rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con la Scuola comunale di Musica “Città di Carrara”. Il Duo composto da Federico Rovini al pianoforte e Endrio Luti alla fisarmonica proporrà un omaggio a Astor Piazzolla. I concerti al Carmi hanno inizio alle ore 21.15, con ingresso gratuito. L’Amministrazione comunale ha attivato un servizio di bus navetta gratuito, svolto da CTT Nord Massa-Carrara, con partenza da piazza Matteotti, fermata intermedia a San Martino e arrivo al Parco della Padula, alle ore 20.00, 20.20 e 20.40; ritorni da Parco Padula per Carrara ore 22.30 e 22.50.



La rassegna proseguirà giovedì 11 luglio con gli Exclusive Saxophone Quartet (Valentina Renesto, Olga Costa, Francesca Simonelli, Stefano Angeloni), quindi il 18 luglio in programma il concerto Suggestioni Senza tempo. Trio italiano con Endrio Luti, Cristina Trimarco, Thomas Luti. Si prosegue il 25 luglio con il quintetto con clarinetto e archi composto da Oriano Bimbi, Antonio Paladini, Antonio Giannini, Savino Pantone, Federico Cipriano. Giovedì 1 agosto (giorno dell’inaugurazione della mostra dedicata a Canova) si terrà il concerto “Il Salotto Mozartiano”, con l’Apuana Ensemble, composto da Eleonora Turtur, Chiara Santarelli, Tommaso Valenti, Enrico Messina, Alessandro Benedetto, Oriano Bimbi, Elia Venturini, Mirco De Mattei, mentre per l’ultimo appuntamento, l’8 agosto, in programma “La sonata tra Toscana ed Europa” con i musicisti Laura Mirri e Erminia Migliorini.