Lo Zaccagna premiato a Firenze per il brano `Non rompeteci il mondo`

- " Non rompeteci il mondo" . L'appello degli studenti e delle studentesse dello Zaccagna di Carrara è un appello per la salvezza del pianeta e viaggia sulle note del celebre brano di Jovanotti L'ombelico del mondo. Venerdì 13 dicembre a Firenze, presso la giunta regionale Toscana, i giovani dello “Zaccagna” di Carrara sono stati premiati entrando nella cinquina dei migliori lavori, del concorso “Il clima cambia, i giovani si mobilitano” promosso dall’Associazione di giornalismo ambientale Greenaccord e dalla Regione Toscana.“Non rompeteci il mondo” , versione riveduta e corretta in chiave ambientalista contro il riscaldamento globale, de “L’ombelico del mondo di Jovanotti, è stata eseguita dagli “United colors of Zaccagna”, nati per l’occasione. Una selezione composta dai seguenti studenti : Michelle Dalle Lucche , Martina Cresci, Alessia Rogin, Gabriel Rossi Quattrini, Jetsadaporn Cacciatori, Eugeniu Pascaneanu, Giacomo Gasparotti, Fatima Ranjani Az Zahra, Emma Olabi, Sofia Brizzi, Martina Lombardi, Wang Wu con la preziosa voce solista di Rachele Evangelisti, studentessa dell’I.I.S. “L.Einaudi” di Carrara.Il concorso è stato vinto dal Liceo Scientifico “Marconi” di San Miniato (Pi) con una rappresentazione filmata integrata in un flash mob con la gente. Per le riprese del video “Non rompeteci il mondo” l’I.I.S. “D.Zaccagna” desidera ringraziare Fausto Gasparotti e per l’audio Carla Pucci. Il progetto è stato coordinato dal Prof. Riccardo Canesi, docente di Geografia dell’Istituto carrarese.