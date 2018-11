Lo chef Bandoni vince in Tv e parte la diatriba: muscoli ripieni carrarini o spezzini?

«Sono un piatto tipico carrarino» ha detto il cuoco ad Alessandro Borghese. Ma dalla Spezia si è levato un grido per rivendicarne la paternità: sono nostri!

Carrara - Ha suscitato un grande tifo dalle case di Carrara la gara di chef andata in onda ieri sera su Tv8 nella trasmissione "Cuochi d'Italia" condotta da Alessandro Borghese e che ha visto protagonista lo chef carrarese Alessandro Bandoni, in rappresentanza della Toscana, che ha sfidato una rappresentante della Sardegna.



I due cuochi si sono sfidati coi piatti della tradizione delle loro terre: da una parte Bandoni, che ha portato i muscoli ripieni, dall'altra, invece, il capretto uova e limone. Sfida in cui ha avuto la meglio lo chef carrarese che quindi sarà protagonista di una prossima puntata.



Durante la puntata Bandoni ha detto che «i muscoli ripieni sono un tipico piatto carrarino». Da lì si è scatenata una diatriba gastronomica di campanile sull'origine di questo piatto prelibato. Infatti, qualcuno dalla Spezia sulla pagina Facebook satirica "Spezzino Vero", ironicamente ha commentato così: «Un cuoco su La8: "I muscoli ripieni sono un tipico piatto... carrarino". Si segnalano malori, panico e violenze nello Spezzino. La gente è uscita in strada armata di pale e vanghe e ha assaltato il ripetitore sul Parodi.(...) Io personalmente sono corso al minimarket a fare scorta di tutti i beni di prima necessità e non uscirò per due settimane. Sono certo che qualcosa di ancora peggiore sta per accadere», ovviamente rivendicando la paternità spezzina dei muscoli ripieni.



Da lì si è aperto un fiume di commenti pro e contro tra cui spiccano proprio quelli di Alessandro Bandoni che ha subito risposto: «Io sono pronto a entrare in guerra. È roba nostra!». Ma quindi, questi muscoli ripieni sono carrarini o spezzini? Quel che è certo è che sono buonissimi... e che un'altra "guerra" di campanile è iniziata.