La violenza non ha genere, anche uomini maltrattati. L´iniziativa a Torano

Carrara - Una mostra fotografica che scuote ed un convegno con criminologi, operatori, volontari, medici e giornalisti per tenere al centro dell’attenzione nazionale il delicato tema della violenza di genere e per la prima volta anche della violenza subita dagli uomini. Anche loro, gli uomini, sono molto spesso, molto di quanto possiamo pensarlo, vittime: almeno 1 milione 274 mila secondo una recente indagine ha subito molestie sul luogo di lavoro.



Torano, il borgo dei cavatori di Carrara (Massa-Carrara) simbolo di tante battaglie contro il femminicidio affronta per la prima volta la delicata e “sconosciuta” prospettiva dell’uomo che subisce la violenza fisica e psicologica. Lo farà nell’ambito della seconda edizione della giornata annuale di “RispettiAmoci”, il “cantiere” di approfondimento, riflessione e sensibilizzazione in programma oggi domenica 16 giugno a Torano organizzato dal Comitato Pro Torano in collaborazione con il Centro Italiano Femminile, Donna Chiama Donna e la commissione Pari Opportunità del Comune di Carrara ed il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana e del Comune di Carrara.



Uomini maltrattati. “Uomini maltrattati e Uomini Maltrattanti” è il titolo della giornata di incontri in agenda domenica 16 giugno, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 17.00, nell’ex stalla di Torano, all’ingresso del paese oggi trasformata in sala espositiva e multifunzionale, a cui parteciperanno medici, criminologi, operatori, giornalisti, sociologi, volontari, ed esperti. Numerosi gli interventi in scaletta di grande livello ed esperienza: Giovanna Bellini (criminologa), Giuliano Bruni (sociologo), Ilaria Bonucelli (giornalista), Alessandra Conforti (Sostituto Procuratore di Massa Carrara), Francesco Borgna (volontario), Francesca Menconi (Presidente Comitato Cif e Commissione Pari Opportunità Comune di Carrara), Alessandra Verdini (criminologa ed operatrice).



Sporcami l’anima. Dopo la mostra “Com’eri vestita?” con gli abiti indossati da ragazze, madri e figlie il giorno in cui hanno subito una violenza partita da Torano e portata in giro in tutta Italia dal Comitato Pro Torano, tocca alla mostra fotografica dal titolo “Sporcarmi l’anima” nata da un progetto dell’inesauribile Emma Castè e firmata dal fotografo Giulia Guadagni aprire un nuovo percorso di sensibilizzazione attraverso l’arte e l’immagine. La mostra, ad ingresso libero, sarà inaugurata domenica 16 giugno alle ore 10.00.