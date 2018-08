La mostruosa piovra della dipendenza da social e telefonini

È l'opera concettuale di Michele Monfroni in mostra a Torano Notte e Giorno

Carrara - Una piovra mostruosa che con i tentacoli-connessione ci imprigiona nel web e ci allontana dalla realtà. E’ la raffigurazione concettuale in marmo della cyberdipendenza in cui viviamo più o meno tutti oggi raccontata dall’installazione dall’artista-artigiano di Carrara, Michele Monfroni. Dipendenti dai social e dai cellulari, dai like che misurano la nostra popolarità e quindi la nostra autostima alla necessità di essere sempre online, il borgo degli artisti simbolo della lotta al femminicidio continua la sua campagna per sensibilizzare, attraverso l’arte, la collettività sulle dipendenze e la violenza di genere. L’opera, titolo ironico “Oggi è sempre più difficile essere connessi”, di Monfroni è una delle cento opere in mostra fino al 13 agosto (ingresso libero) nell’ambito di Torano Notte e Giorno, la rassegna di arte contemporanea arrivata alla ventesima edizione promossa dal Comitato Pro Torano formato dagli abitanti del paese per la direzione artistica di Emma Castè con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Carrara con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Marmo e di alcune aziende lapidee.



Dalle dipendenze alla stanza della musica dove le note escono come parole dal ventre del marmo quasi fossero sempre state lì ad attendere di essere suonate. Sono gli strumenti in marmo – un claviciterio ed un piccolo organo - realizzati da Lucio Gigli custoditi in una delle cantine che lungo la via principale portano fino alla piazza. Le note sono invece marmo nella tromba “Trumpet” di Silvia Scaringella.

Merita una sosta l’installazione “Riflessione” di Luciana Bertaccini così come la galleria di ritratti anarchici della storia di Carrara – come la verduraia Stella Ricci ma anche tanti altri anonimi - dal titolo “Anatomie di un ideale” frutto di un progetto di Andrea Antonacci e Ilaria Mariotti. Lungo il percorso è impossibile non imbattersi ne “I 6 Guardiani” di Jorge Romeo, nelle “Nuove Generazioni” di Clara Mallegni. Nelle scrigno di Torano non manca l’arte della fotografia con le rielaborazioni di Nicola Moracchioli e le gigantografie di Stefano Lanzardo, Roberto Mari e Fabrizio Palla già ammirate nel centro storico di Carrara.

