La mostra `L´invenzione della razza` al Repetti

L'inaugurazione durante la "Notte dei Liceo"

Carrara - Domani si terrà la manifestazione "Notte del Liceo Classico" presso il Liceo Classico Repetti di Carrara. In occasione dell'80° anniversario della proclamazione delle leggi razziali verrà inaugurata lo mostra "L'invenzione della razza" ideata dalla classe 3A e coordinata dalla professoressa Serena Conti. La mostra nasce dalla ricerca fatta analizzando alcune riviste degli anni '30 conservate nell'emeroteca dell'istituto.



I ragazzi si sono soffermati principalmente su 3 pubblicazioni: Critica Fascista, Illustrazione Italiana e Civiltà Fascista. Questo lavoro è il prodotto di una serie di riflessioni riguardanti quegli episodi di intolleranza, xenofobia, razzismo che sono divenuti cronaca quotidiana così come lo sono diventati l'ostentazione di simboli, parole e gesti di matrice fascista e neonazista.



La mostra è rivolta in particolar modo ai giovani studenti delle scuole di provincia ed è visitabile domani dalle 18 fino alla chiusura; inoltre dalla prossima settimana diventerà permanente e sarà visitabile durante gli orari d'apertura dell'istituto.



Qui il programma completo della serata

AULA MAGNA

h. 18.00-20.00

Saluti del Dirigente scolastico prof. Luigi Corsi

Parti comuni a tutti i Licei Classici italiani:

video ufficiale della Notte Nazionale 2018

lettura di brani a difesa degli studi classici.

Introduzione al tema della serata: Tra umanità e scienza: il mondo

classico alla base del futuro.

Interventi a cura di illustri ex studenti:

Claudio Gentili,professore associato di Psicologia ClinicaDipartimento

di Psicologia Generale- Università di Padova

Giuseppe Spazzafumo,professore associato di Sistemi per l'energia

e l’ambiente – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica –

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Gina Tassinari, chirurga oncologa, responsabile di Oncologia

Chirurgica Ricostruttiva della Mammella

Conduce l’incontro l’ex alunno Luca Ceccarelli, studente di Medicina

e responsabile nazionale Progettualità – Area Diritti Umani e Pace –

SISM.

Interviste a cura della redazione del giornalino scolastico Pov’ri fanti.

ATRIO

Buffet

Proiezioni di video realizzati dagli studenti sulle attività extracurricolari

degli ultimi anni

PIANO SUPERIORE

h. 21.00-24.00

Attività di laboratorio

BIBLIOTECA

h. 21.00-22.00

Laboratorio teatrale Heureka

Letture di brani da autori classici

AULA IIIA

Libri, registri ed erbari d’altri tempi

AULA IA

L’invenzione della razza: discriminazioni e persecuzioni

nell’ottantesimo anno dalla pubblicazione delle leggi

razziali (1938-2018)

AULA IIA

Costellazioni tra mito e scienza

AULA MAGNA

h. 22.00-24.00

Laboratorio di inglese: Science without man: a guiding light?

Esibizione canora di Lodovica Lazzerini e altri studenti.

Brano di chiusura comune a tutti i Licei: inno omerico A Selene

PIANO INFERIORE

h. 21.00-24.00

LABORATORIO DI SCIENZE

Inaugurazione del Museo di Scienze. Una notte al museo