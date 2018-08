L’Ensemble Ance Libere per un nuovo concerto al Carmi

Carrara - L’Ensemble Ance Libere è il protagonista del prossimo appuntamento con la rassegna “I giovedì del CARMI” dedicata alla musica. Il concerto è in programma giovedì 9 agosto all’interno della splendida cornice del Parco della Padula, dove si trova Villa Fabbricotti che ospita il CARMI Museo Carrara e Michelangelo, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con la Scuola comunale di Musica.

Il settetto, composto da Endrio Luti, Lorenzo Giusti, Davide Berti, Valentina Benelli, Giovanni Giovannoni alle fisarmoniche, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al saxofono, eseguirà un repertorio che spazia nei secoli, della musica classica dal ‘700 con Bach, Mozart e Handel, fino ad arrivare ai giorni nostri con Rota, Piazzolla, Gallianò, passando per Moretti e Morricone.

Nelle serate dei concerti, che iniziano alle ore 21.15 con ingresso libero, è attivo il servizio di bus navetta, dalle ore 20.00 alle 23.30, con partenza da Piazza Matteotti a Carrara e arrivo al Parco della Padula senza fermate intermedie.

Ultimo appuntamento il 16 agosto, con “Alberto Benicchi Trio”, un viaggio nel jazz degli anni ’40 ’50.



L’Ensemble Ance Libere è una formazione estremamente duttile, ideata per valorizzare il ruolo della fisarmonica nella musica da camera ed è nato ad opera del Maestro Endrio Luti. Ha tenuto concerti in Italia e all'estero. Tra le rassegne musicali alle quali il Gruppo ha partecipato, Amico Museo, Notti dell'Archeologia, Settimana della Cultura, Festa della Toscana, Note per gli Alluvionati di Genova, i Concerti di Fisarmonica Classica nelle Pievi della Lunigiana, Incontri fra Arte e Musica, le Rassegne “Ance Libere, in concerto” Musica in Villa e Castrum in Musica” “Musei in Musica”. Inoltre va ricordato l'Impegno verso il sociale che il Gruppo musicale ha dimostrato in questi anni, partecipando alle iniziative culturali organizzate presso il reparto di Oncologia nell'Ospedale di Carrara: ha inoltre partecipato ad eventi per AVIS, AIMA, Croce Verde e AIDO.