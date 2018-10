L´apocalisse zombie di `Game Over Carrara` sbanca negli Stati Uniti

Una fan americana: «Verrò sicuramente a visitare la città»

Carrara - "Game Over Carrara", il videogioco che racconta un'apocalisse zombie nel pieno centro storico, sbanca negli Stati Uniti. Il primo episodio della creatura di Elvis Morelli ha ormai raggiunto quota 3mila 600 download e adesso punta all'ambiziosa cifra di 4mila. Secondo le statistiche offerte da google, fino al 12 ottobre gli statunitensi costituivano circa la metà degli utenti (con un curioso 3% di giocatori indiani). Nell'ultima settimana le installazioni per utente hanno visto una considerevole impennata (circa il 30% in più) e gli Stati Uniti hanno conquistato la vetta; oggi ben il 56% degli utenti del gioco è americano. Un bel traguardo per un titolo creato non solo per denunciare con una creativa metafora le storture della città, ma anche per farne conoscere le bellezze, sia pure abbandonate all'incuria e all'orrore. Tra le diverse recensioni entusiaste del gioco troviamo quella dell'americana Jenny Hogan, cinque stelle su cinque, che lo elogia senza mezzi termini: "Lo adoro, è stupendo, voglio di più!". Ma a Jenny la virtualità non basta, vuole visitare Carrara: "È in Toscana, vero? A marzo sarò in Liguria, ho visto che è vicina. Verrò a visitare questa splendida città." Morelli, in tutta risposta, l'ha esortata a inviare una mail quando sarà in città perché possa ricevere la migliore accoglienza possibile. "Sono molto contento di avere fan internazionali," ha commentato. Ed è bello constatare come anche un medium giovane come il videogioco possa contribuire sensibilmente allo sviluppo turistico e culturale di città come Carrara. Anche l'Italian Videogame Program, un progetto congiunto di Aesvi e the Italian Film Commission finalizzato a favorire lo sviluppo di videogiochi che possano in qualche modo valorizzare il patrimonio culturale italiano, ha dedicato ampio spazio sulla sua pagina social all'avventura zombie ambientata a carrara, la prima nel suo genere. L'episodio 1x01 è già disponibile per il download, ma la storia continuerà: è in fase di sviluppo il secondo, intitolato "Revelations". Le prime immagini diffuse sulla pagine ufficiale mostrano un parco della Padula nebbioso e spettrale. Come il primo, sarà un punta-e-clicca immerso in una densa atmosfera horror: il protagonista, modellato sulle sembianze di Massimiliano Pioppo, continuerà la ricerca dei suoi ricordi perduti e delle cause che hanno scatenato l'epidemia a Carrara. Con un solo accorgimento fondamentale: stare molto, molto attento agli zombie.