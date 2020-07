Il Comune di Carrara nel comitato tecnico del `Terre dei Malaspina e delle Statue Stele`

Carrara - Il Comune di Carrara è entrato a far parte del comitato tecnico del Sistema Museale provinciale

Terre dei Malaspina e delle Statue Stele, proposto e votato all’unanimità come Comune di costa

per il numero e per la qualità dei suoi tre musei, tra cui il Carmi e il mudaC, lo ricordiamo, si sono aggiudicati il riconoscimento di musei di rilevanza regionale della Regione Toscana.



Come spiega l’Assessore alla Cultura Federica Forti, adesso Carrara parteciperà attivamente alla progettazione delle iniziative del Sistema Museale “Terre dei Malaspina e delle Statue Stele”, cui ha aderito dallo scorso anno anche Carrara proprio su iniziativa della stessa Forti.

Il Sistema Museale è nato nel 2008 per volontà della Provincia di Massa-Carrara, grazie a un

progetto cofinanziato dalla Regione Toscana all’interno del piano integrato della cultura 2008-

2010, al fine di guidare i visitatori alla scoperta dei musei del territorio. La gestione è affidata

all’Istituto Valorizzazione dei Castelli. Sono 19 le sedi museali dell’intero sistema, tra cui ben

tre sono a Carrara (Museo Civico del Marmo, mudaC e Carmi). Le strutture che fanno parte della rete sono soggetti attivi di un progetto di coordinamento e strategia comune, finalizzati a migliorarne la visibilità e offerta. Possono, ad esempio, beneficiare di contributi economici per la realizzazione di progetti e iniziative partecipate, con importanti ricadute anche in termini di promozione.



“L'ingresso nel Sistema Museale provinciale Terre dei Malaspina e delle Statue Stele, unitamente alla partecipazione al nuovo ambito turistico “Riviera Apuana”, conclude Forti, fa parte di una strategia di lavoro di rete condiviso e coordinato con gli altri comuni, sia di costa che dell’interno della Provincia, nell’ottica di un rilancio della città sia dal punto di vista turistico che culturale.