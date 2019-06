I `Giovedì musicali del Carmi`: stasera i `Puccini Brass Quintett`

Carrara - I Puccini Brass Quintett sono i protagonisti del secondo appuntamento della rassegna dei concerti estivi al CARMI Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti. In collaborazione con la Scuola Comunale di Musica, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara organizza la seconda edizione de “I Giovedì Musicali del Carmi. Michelangelo, Carrara e la musica”, ambientati nella suggestiva cornice del CARMI Museo Carrara e Michelangelo, a Villa Fabbricotti, presso il Parco della Padula.



Giovedì 27 giugno, è in programma il concerto dei Puccini Brass Quintett, composto da Riccardo Figaia e Federico Truffelli (trombe), Matteo Marcalli (corno), Andrea Rossi (trombone) e Sergio Bertellotti (trombone basso). Questi i brani che verranno eseguiti: Charpentier, Te Deum; Bach, Corale dalla Cantata 147; autori vari, Classical Medley; Norman, James Bond; Gershwin, Summertime; autori vari Italian Medley; John, Circle of Life; Dvorak, Sinfonia dal Nuovo Mondo; Sousa, Washington Post; Anonimo, Guantanamera; Larry Clarke, Cartoon Symphony; Verdi, Aida Marcia Trionfale; Offenbach, Can Can: Puccini, Nessun Dorma.

Un brillante programma, in grado di soddisfare diverse tipologie di pubblico, spaziando in tutti i generi musicali: dalla musica barocca alle colonne sonore di film d'autore, alla musica dei cartoni animati, per finire con un omaggio alla musica lirica di Puccini e Verdi.

Questa formazione riscuote grande successo per le qualità tecniche e soprattutto timbriche, variando da un programma classico, con composizioni altamente virtuosistiche, fino al Jazz e alle colonne sonore da film e alle arie di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi rivisitate in chiave umoristica. Il gruppo esegue brani originali e arrangiati appositamente per questa formazione anche dagli stessi componenti. Il quintetto di ottoni Puccini Brass è formato da musicisti che operano in molte importanti orchestre nazionali (Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra del Teatro Regio di Parma, Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago) e collaborano con i più importanti direttori d’orchestra e cantanti lirici (Riccardo Muti, Zubin Metha, Placido Domingo, Mariella Devia, Andrea Bocelli solo per citarne alcuni). Il gruppo si è esibito in numerosi concerti in Italia e all'estero, riscuotendo sempre unanime consenso di pubblico, anche per la scelta del repertorio che spazia fra molti generi.

I concerti al CARMI hanno inizio alle ore 21.15, con ingresso gratuito. L’Amministrazione comunale ha attivato un servizio di bus navetta gratuito, svolto da CTT Nord Massa-Carrara, con partenza da piazza Matteotti, fermata intermedia a San Martino e arrivo al Parco della Padula, alle ore 20.00, 20.20 e 20.40; ritorni da Parco Padula per Carrara ore 22.30 e 22.50.



Questi gli altri appuntamenti della rassegna: giovedì 4 luglio, il duo pianoforte e fisarmonica, composto da Federico Rovini e Endrio Luti con un omaggio a Astor Piazzolla; giovedì 11 luglio gli Exclusive Saxophone Quartet con Valentina Renesto, Olga Costa, Francesca Simonelli, Stefano Angeloni, quindi il 18 luglio in programma il concerto Suggestioni Senza tempo. Trio italiano con Endrio Luti, Cristina Trimarco, Thomas Luti. Si prosegue il 25 luglio con il quintetto con clarinetto e archi composto da Oriano Bimbi, Antonio Paladini, Antonio Giannini, Savino Pantone, Federico Cipriano. Giovedì 1 agosto (giorno dell’inaugurazione della mostra dedicata a Canova) si terrà il concerto “Il Salotto Mozartiano”, con l’Apuana Ensemble, composto da Eleonora Turtur, Chiara Santarelli, Tommaso Valenti, Enrico Messina, Alessandro Benedetto, Oriano Bimbi, Elia Venturini, Mirco De Mattei, mentre per l’ultimo appuntamento, l’8 agosto, in programma “La sonata tra Toscana ed Europa” con i musicisti Laura Mirri e Erminia Migliorini.