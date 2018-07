I concerti al Carmi, stasera i `Puccini Brass Quintet`

Carrara - I concerti del giovedì al Parco della Padula proseguono il 19 luglio con il quintetto di ottoni Puccini Brass Quintet. Alla tromba Riccardo Figaia e Raffaele Della Croce, al corno Loreta Ferri, al trombone Andrea Rossi, alla tuba Luigi Pelli eseguiranno musiche di Mouret, Farnaby, Badelt, The Beatles, Howard, Gershwin, Mancini, Rota, Bizet, Offenbach, Puccini.

Il quintetto d’ottoni “Puccini Brass Quintet” è costituito da musicisti di approfondita esperienza musicale, sia in ambito orchestrale che cameristico, i quali collaborano con grandi orchestre e teatri come l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’ORT-Orchestra della Toscana, l’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi”. Attualmente i componenti fanno parte dell’organico dell’Orchestra del Festival Puccini, impegnata nel gran Teatro di Torre del Lago e prossimamente in importanti trasferte internazionali.

Lo scopo del gruppo è quello di far conoscere la versatilità degli ottoni. Questo tipo di formazione riscuote grande successo per le sue qualità tecniche e soprattutto timbriche variando da un programma classico e eseguendo composizioni altamente virtuosistiche, fino al Jazz e alle colonne sonore da film. Il gruppo esegue brani originali e arrangiati appositamente per questa formazione anche dagli stessi componenti.

Il programma dedicato all’intrattenimento musicale all’interno della splendida cornice del Parco della Padula, dove si trova Villa Fabbricotti che ospita il CARMI Museo Carrara e Michelangelo, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con la Scuola comunale di Musica.

Nelle serate dei concerti, che iniziano alle ore 21.15 con ingresso libero, è attivo il servizio di bus navetta, dalle ore 20.00 alle 23.30, con partenza da Piazza Matteotti a Carrara e arrivo al Parco della Padula senza fermate intermedie.