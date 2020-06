- "Il secondo posto a Sanremo? Paradossalmente il tempo mi ha convinto che non fosse il momento giusto per vincere. Certo, al momento un po' di amarezza c'è stata, ma tre partecipazione e tre vittorie avrebbero dato una percezione tendente all'antipatia di me. Quindi sono contento così, quello che mi interessa è arrivare al pubblico". E al pubblico, Francesco Gabbani, ci è arrivato, eccome. La sua Viceversa su YouTube ha oltre 42 milioni di visualizzazioni ed è il brano più "visto" del Festival (seconda Elettra Lamborghini e terzo Diodato). "In quarantena mi è mancato proprio questo: la condivisione con il pubblico".Ora però è tempo d'estate con il brano "Il sudore ci appiccica", in radio e video da oggi 5 giugno, già disponibile in digitale, estratto dall'ultimo album (uscito il 14 febbraio per BMG), che continua il suo viaggio. Un brano "tutto da ballare" che si candida a tormentone 2020, in una stagione incerta come non mai (anche e non solo per la colonna sonora che ci accompagnerà), causa coronavirus.Il video mostra un doppio Gabbani, per la gioia dei molti sostenitori: da un lato, l'artista si mostra in abito classico e formale e dall'altro in veste colorata e casual. Entrambe le essenze coesistono nel cantautore, che difatti le lascia unire, per poi dare vita ad alcuni passi di danza davvero coinvolgenti. Il tutto mentre il sound cattura l'ascoltatore, in un paradigma di suoni e colori che risultano come una boccata d'ossigeno, dopo questi mesi di grigie restrizioni."E' una canzone divertente, uptempo - racconta il cantautore di Carrara all'Ansa -, ma, come ormai sono abituato a fare, anche le canzoni più allegre nascondono una doppia lettura. E così se da una parte c'è il sudore nel dolore e nella sofferenza, dall'altra c'è anche la speranza di tornare ad 'appiccicarci', nell'amore, negli abbracci, in discoteca, dopo essere stati tanto lontani. E poi c'è sempre, come in Viceversa e in tutto l'album, della doppia percezione di ognuno di noi: quella privata e quella pubblica, come ci vediamo noi e come ci vedono gli altri". Un concetto, quello del dualità, messo in risalto anche dal video che accompagnerà il brano e che vede Gabbani "sdoppiarsi". "Il me più sgargiante e colorato è come mi vedono gli altri, il me in completo scuro è la parte più introspettiva e analitica".Il coronavirus ha scombinato i piani di molti, compresi quelli di Gabbani, che, dopo Sanremo, avrebbe potuto raccogliere i frutti del suo successo."E invece sono in stand-by. L'unico appuntamento dl vivo annunciato era l'Arena di Verona l'8 ottobre. Un appuntamento per me molto importate e purtroppo è in bilico, non so ancora se riusciremo a farlo". Non si tira indietro, però, davanti alla possibilità di fare concerti nei limiti concessi dalle restrizioni attuali: mille persone in spazi all'aperto. "Ci stiamo ragionando, non mi dispiacerebbe".Intanto si gode il ritorno a una quasi normalità."Nonostante io viva a pochi km da mia madre e da Carrara, tecnicamente sono in Liguria e non ci siamo potuti vedere in questi mesi - racconta -. Quindi la cena con lei è la prima cosa che mi aspetta con la riapertura dei confini regionali. Per il resto, per me che vivo nel verde, la quarantena non è stata straziante e soprattutto non è stata tanto diversa da quando non sono in giro per lavoro, a parte andare a sciare sulle Dolomiti. In qualche modo mi ha segnato e sono certo che mi rimarrà dentro e influirà sulle prossime cose che scriverò".Fra l'altro ti volevo direLa vita non è malePer quanto stare bene non sia poi così normaleSorriso in faccia finte in ventre lacrime innocenteCos'è che conta veramente se la gente(Odia la gente)Fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male (oh, yeah)Fra l'altro cosa ci vuoi fareSopra a queste scale un po' si scende un po' si salePertanto probabilmenteIl numero uno non conta nienteComunque non conta più nienteSe invece di darsi la gente prendeE comunque si ballaCome bolle nell'ariaE si tagga la facciaChe è riaperta la cacciaE comunque si baciaL'italiana bananaCuori impavidi a gallaCuli sigari e Avana, bananaBacia bacia, picchia picchiaBacia e picchiaIl sudore ci appiccicaIl sudore ci appiccicaAccipicchiaFra l'altro l'altro giorno mi sentivo quasi un altroInvece son lo stesso dalla fine di un amplessoI genitori fanno i figli e i figli i genitoriSul letto sotto un tetto tutti dentro (e tutti fuori)Fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male (oh, yeah)Amico cosa mi fai fareRubi rubi rubi poi ci tocca ripagareChe tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba nienteArriva sorride si gira tradisce e alla fine sparisceE comunque si ballaCome bolle nell'ariaE si tagga la facciaChe è riaperta la cacciaE comunque si baciaL'italiana bananaCuori impavidi a gallaCuli sigari e Avana, bananaBacia bacia, picchia picchiaBacia e picchiaIl sudore ci appiccicaIl sudore ci appiccicaAccipicchiaTuttavia voglio andare via ma non trovo la stazioneScapperò con un aquilone che mi aspetta sul portoneTuttavia qui da casa mia vedo poco la nazioneVedo molto bene bananine e bananoneE comunque si ballaCome bolle nell'ariaE si tagga la facciaChe è riaperta la cacciaE comunque si baciaL'italiana bananaCuori impavidi a gallaCuli sigari e Avana, bananaBacia bacia, picchia picchiaBacia bacia, picchia picchiaBacia bacia, picchia picchiaBaci, picchiaIl sudore ci appiccicaIl sudore ci appiccicaAccipicchiaFra l'altro ti volevo direNo niente.

NICOLA MOROSINI