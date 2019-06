Carrara - Francesco Gabbani si è preso un giorno di stop dai numerosi impegni professionali ed è tornato nella sua Carrara. Lo ha fatto proprio nel giorno della Festa di Carrara e dei Carraresi (ricorrenza del patrono San Ceccardo), e non per un motivo qualunque: questa mattina infatti il Consiglio Comunale, nel corso della seduta straordinaria "aperta", ha assegnato al cantautore l'Alta Benemerenza Civica, un enorme riconoscimento ad un'eccellenza di cui Carrara deve andare orgogliosa.



Il Regolamento per la Concessione di Pubbliche Onorificenze prevede che vengano premiati in questo senso i carraresi che abbiano svolto azione di promozione e tutela del patrimonio artistico e culturale e che si siano distinti nei settori dell’arte, della cultura, della scienza, dell’economia, delle pubbliche relazioni e dello sport, in misura tale da far derivare prestigio alla città. Considerati i traguardi raggiunti da Gabbani, dalla doppia vittoria al Festival di Sanremo al successo dell'album "Magellano" dentro e fuori dall'Italia, la consegna dell'Alta Benemerenza era un atto quasi doveroso. Specialmente perché il cantante, in ogni occasione e in ogni luogo, ha sempre rimarcato le proprie origini, dimostrando un intenso legame con la città.



È tanta l'emozione del concittadino, seduto di fronte a un numerosissimo pubblico, al tavolo del Consiglio Comunale: "Vi faccio notare un dettaglio. Oggi è la prima volta, dalla la finale di Sanremo 2017, che indosso queste scarpe. Inizialmente ho pensato di prepararmi un discorso scritto, poi mi sono convinto che dovevo venire qui con molta spontaneità, con lo stesso spirito con cui ho sempre portato in giro il nome di Carrara. Chi fa arte, alla fine dei conti, rappresenta il proprio tempo e se stesso. E se nella mia musica va chi sono io, ovviamente ci va anche Carrara. Sono nato e cresciuto qui, in un posto in cui quando sei in montagna vedi il mare che ti bagna, e quando sei con i piedi nell'acqua vedi i monti da scalare e da cui escavare. Il mio essere "carrarino" viene da una percezione interna dello scorrere dell'anno: se penso all'estate, mi trovo alla Fossa Maestra camminando verso il Porto; se penso a ottobre, ai mesi d'autunno, penso alla parte del bacino destro, quindi Colonnata e le cave, e così via. E' incredibile, ma è la verità".



Una forte connessione con la propria terra d'origine che ha portato Francesco, dopo l'alluvione del 2014, a scrivere una canzone dedicata alle "vittime del fango": "La mia famiglia è stata colpita direttamente dal disastro, perciò la vicenda mi ha coinvolto molto. Ho deciso di dedicare questa canzone alle vittime e di donare loro i proventi del videoclip. Il mio obiettivo era quello di usare la mia musica, il mio strumento di comunicazione a favore della collettività" - confessa il cantautore che, di fronte agli applausi scroscianti e incessanti dei suoi concittadini, tutti in piedi per lui, non riesce a mascherare la commozione.