Emilio Solfrizzi e Gioele Dix `A testa in giù` al Garibaldi

Frustrazioni, gelosie e invidie in salsa comica. Lo spettacolo della stagione teatrale di Carrara andrà in scena mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio

Carrara - Alla Sala Garibaldi di Carrara in scena Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni in “A testa in giù”. Lo spettacolo, una produzione ErreTiTeatro30, è in programma mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, nell’ambito della stagione di prosa promossa da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.



La regia è di Gioele Dix: in scena con Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni, Bruno Armando e Viviana Altieri. Ne L’envers du décor – titolo originale del testo di Florian Zeller portato in scena nel gennaio 2016, al Théâtre de Paris, con Daniel Auteil nel ruolo di protagonista e regista – le apparenze non esistono più, le maschere cadono, l’individuo si trova faccia a faccia con la complessità del suo essere. Daniel, contro il consiglio di sua moglie, invita a cena il suo migliore amico Patrick e la sua nuova partner Emma, per la quale Patrick ha lasciato la moglie. Emma, giovane e carina, provoca una tempesta negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze, risvegliando frustrazioni, gelosie e invidie. L’originalità di A testa in giù sta nel fatto che il pubblico è testimone dei pensieri dei personaggi che parlano in disparte. Grande gioco di attori che svela, grazie alla tecnica del doppio linguaggio, una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.

Inizio spettacolo ore 21.00.



Per la prevendita, la biglietteria della Sala Garibaldi (tel. 0585/777160) è aperta sabato 19, lunedì 21, martedì 22 gennaio, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00. Prezzo dei biglietti: poltronissima € 19,00/ridotto € 17,00; poltrona € 18,00/ ridotto € 16,00; galleria € 9.00/ridotto € 8,00.



Si ricorda che nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria è possibile prenotare o acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone e anche l’abbonamento alla nuova Rassegna teatrale “Carrara Contemporanea”, che prenderà il via il prossimo 5 febbraio con lo spettacolo “Cani Morti”.