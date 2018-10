Elizabeth Lavenza, moglie di Frankenstein e i legami di Mary Shelley con Carrara

Dal 29 al 30 ottobre all’Accademia delle Belle Arti i più importanti esperti internazionali: teorie, studi, ipotesi inedite sul legame di Shelley con Carrara e la Toscana

Carrara - Il suggestivo ed affascinante legame tra Mary Shelly ed il suo Frankestein e la città di Carrara ed in particolare con quel giurista ed economista carrarese, Pellegrino Rossi a cui è dedicato anche un monumento in Piazza Gramsci. Ma anche con il nome di uno dei personaggi femminili del romanzo gotico, Elizabeth Lavenza, moglie di Victor uccisa dal “mostro” con la frazione di Avenza. Suggestioni appunto, tesi ma anche studi e ricerche che aprono uno scenario fino a qui mai nemmeno immaginato dei link tra il personaggio ed i contenuti del romanzo e la sua autrice che sarà al centro della due giorni in programma da lunedì 29 a martedì 30 ottobre a Palazzo del Principe a Carrara (Ms) che celebra il bicentenario della pubblicazione della prima edizione del celebre romanzo gotico “Frankenstein, or the Modern Prometheus” (1818/2018).



A parlarne, a Carrara, per partecipare al convegno dal titolo “Romantici e Ribelli. Mary Godwin Shelley e gli Anglo-Italians. Between Roots and Routes: il viaggio, la politica e l'Italia”, organizzato dall’Associazione Culturale Open Centre Carrara e dall’Accademia di Belle Arti di Carrara con il patrocio del Consiglio Regionale della Toscana, arriveranno i più importanti esperti di Shelly e di Frankestein come Nora Crook considerata la più autorevole studiosa al mondo di Shelley, James Grande del King’s College Londra e direttore della prestigiosa rivista Keats & Shelly e Miranda Seymour della Nottingham Trent University e membro della Royal Society of Art con la sua ultima pubblicazione.



Interessanti le altre tesi al centro dei focus come i legami tra Carrara e il Circolo Shelley attraverso l’analisi dello scienziato pisano di origine carrarese Andrea Vaccà ed i rapporti tra Villa Magni a Lerici, dove gli Shelley abitarono, e il poeta apuano Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, autore della lapide ad essi dedicata (Gualtiero Magnani). Contenuti destinati ad aprire scenari nuovi a livello internazionale.



La due giorni di studi è rivolta a studenti, studiosi, insegnanti ed appassionati di letteratura inglese con l' obiettivo di analizzare la figura di Mary Shelley ed il suo legame con l’Italia, la Toscana e Carrara. Ecco tutti i relatori: Nora Crook della Anglia Ruskin University di Cambridge, Miranda Seymour della Nottingham Trent University e Royal Society of Art, Lilla Maria Crisafulli dell’Università di Bologna e Direttore del Centro per gli Studi Romantici, Alessandra Marino dell’Università di Roma, James Grande del King’s College di Londra oltre che Editor della Keats&Shelley Review e Mariella Zoppi dell’Università di Firenze. Ed ancora Maria Mattei dell’Open Centre Carrara, Andrea Dazzi Cini, Francesca Taliani dell’Accademia di Belle Arti di Carrara con una relazione sul medico rivoluzionario Andrea Vaccà e il Teatro Anatomico dell’Accademia di Carrara, Pietro di Pierro e Gualtiero Magnani dell’Accademia Aruntica, Carla Sanguineti della Società Italiana delle Letterate, Francesco Galluzzi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e Piergiorgio Balocchi dell'Accademia di Belle Arti con un “omaggio a Mary Shelley”. Coordinano i lavori: Liana Borghi della Società Italiana delle Letterate, Chiara Briganti, Carleton College Minnesota USA e King’s College Londra e Luisa Passeggia della Fondazione Franzoni di Genova. L’ingresso è libero. Per informazioni scrivere a OpenCentre Carrara mariamattei@libero.it