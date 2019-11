Ecco il Natale di Carrara: luci accese da domenica 24 novembre

Carrara - Per Carrara, Avenza e Marina di Carrara l’amministrazione comunale ha programmato una serie di appuntamenti per il periodo natalizio. La festa inaugurale del Natale 2019 sarà domenica 24 novembre, a Carrara, quando si accenderà lo “Spettacolo delle Luci di Natale”. Dalle ore 15.30, in piazza Gramsci, partirà una festa con musica e dj set. Sempre domenica 24 novembre, il centro storico cittadino ospiterà la Festa del Cioccolato, organizzata dalla Pro Loco di Carrara.



Ancora domenica 24 novembre apre i battenti, in piazza Alberica, il nuovo Villaggio “Babbo Natale a Carrara” che animerà il centro storico fino al 24 dicembre, da lunedì a venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00 e sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

“Babbo Natale a Carrara”, a cura della Società Renegade di Carpi, è pensato esclusivamente per i bambini che saranno coinvolti in varie attività. La Casa di Babbo Natale sarà posizionata all’ingresso dell’area evento, dove sarà presente un’Elfa che avrà il compito di accompagnare i bimbi all’interno della Casa, raccontando loro la storia del personaggio più famoso del periodo natalizio. Sarà poi organizzato un laboratorio per scrivere in modo creativo la letterina di Babbo Natale. All’interno della Casa, oltre a Babbo Natale, ci sarà un fotografo professionista che scatterà foto ai bimbi. Ogni sabato e domenica mattina in programma spettacoli di magia e artisti di strada, con punti ristoro di stile natalizio e una zona giochi. Sarà posizionato anche uno splendido albero di natale con i mercatini.



Anche quest’anno, con le festività natalizie, ad Avenza arriva la musica gospel. Sabato 14 dicembre, presso la chiesa SS. Mediatrice e giovedì 19 dicembre presso la chiesa di S. Pietro, in programma due concerti: New Millennium Gospel Singers e Pastor Ron Gospel Show, nel segno della tradizione, con brani di gospel contemporaneo e arrangiamenti di temi tradizionali nelle versioni più amate dal grande pubblico. I due concerti, organizzati nell’ambito della stagione di prosa promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, fanno parte dell’edizione 2019-2020 del Toscana Gospel Festival. L’ingresso è gratuito.



Dopo il riscontro positivo di pubblico degli anni passati, a Marina di Carrara ritorna la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una pista rinnovata, di oltre 300 metri quadrati, sarà montata nei prossimi giorni nella centralissima piazza Menconi. Grandi e piccini potranno pattinare sulla pista di ghiaccio, dove si svolgeranno anche due spettacoli di pattinaggio, con coreografie natalizie: per permettere al pubblico di assistere al meglio alle evoluzioni dei pattinatori, intorno alla pista verranno montate delle gradinate. Maggiori informazioni e dettagli sulle varie iniziative verranno comunicati nell’approssimarsi dei singoli eventi.