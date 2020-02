Due “prime donne” del teatro italiano al Garibaldi per ´Arsenico e vecchi merletti´

Carrara - Due “prime donne” del teatro italiano Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzerini sono le protagoniste di Arsenico e Vecchi Merletti in scena alla Sala Garibaldi. Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, la stagione di prosa in corso alla Sala Garibaldi, promossa dal Comune di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prosegue con Arsenico e vecchi merletti, di Joseph Kesserling, per la regia di Geppy Gleijeses, liberamente ispirato alla regia di Mario Monicelli.

Nato come testo teatrale e in seguito diventato noto grazie al film di Frank Capra del 1944, Arsenico e vecchi merletti, dopo l’indimenticato allestimento di Mario Monicelli, torna sui palcoscenici italiani con Geppy Gleijeses che dirige due magnifiche “prime donne” del teatro italiano, Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. Il testo ha come protagonista lo scrittore Mortimer Brewster, un ex scapolo che torna a casa per raccontare alle zie del suo fresco matrimonio. Il quadro che si presenta ai suoi occhi è decisamente spiazzante: le due zie hanno un rapporto “particolare” con gli inquilini, i fratelli sono assai squinternati. Con un crescendo di situazioni improbabili il pubblico ha l’occasione di vedere in scena un perfetto meccanismo di teatro brillante che regge benissimo al passare del tempo. Produzione Gitiesse Artisti Riuniti

Inizio spettacolo ore 21.00.

La biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, è aperta sabato 15, lunedì 17 e martedì 18 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei due giorni di spettacolo, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00.

Nelle giornate di apertura della biglietteria è possibile acquistare anche i biglietti per la stagione di spettacoli in corso al Teatro degli Animosi, che prosegue il primo marzo con “Kobane calling on stage”, a seguire il 19 marzo “La natura delle cose”; il 24 marzo “The opera locos, international comic opera show”, il 29 marzo “La gaia scienza-la rivolta degli oggetti”, il 31 marzo “Graces” e, infine, il 18 e 19 aprile “L’italiana in Algeri”. In vendita anche i biglietti per la rassegna Famiglie a Teatro.

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585/641393-419. Sala Garibaldi, via Verdi, Carrara, tel. 0585/777160 salagaribaldi@comune.carrara.ms.it www.comune.carrara.ms.it; www.toscanaspettacolo.it; facebook.com/teatrosalagaribaldicarrara; facebook.com/visitacarraracomunedicarrara