Dapporto, Germano, Solfrizzi: ecco la nuova stagione teatrale di Carrara

Presentato il nuovo cartellone. Anche per quest'anno gli spettacoli si terranno alla Sala Garibaldi. I temi: migrazioni, famiglia e lavoro

Carrara - Presentato il programma della stagione teatrale che anche per quest'anno si svolgerà presso la Sala Garibaldi di Carrara. L'Assessore alla Cultura del Comune di Carrara Federica Forti e Simona Dell'Ertole dell'Ufficio programmazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus hanno illustrato il cartellone che come sempre nasce dalla collaborazione fra i due enti. Al centro, tematiche fondamentali del nostro tempo, come le migrazioni, ma anche temi eterni come l’amore, la famiglia e il lavoro. Mentre tra Marzo e Maggio si intersecheranno nel programma quattro importanti spettacoli di "Carrara Contemporanea", la rassegna dedicata ai più significativi esponenti del teatro contemporaneo.



Da Massimo Dapporto a Elio Germano, passando per Emilio Solfrizzi, Ottavia Piccolo e Lino Guanciale. La nuova stagione è scandita da grandi nomi della scena nazionale alle prese con testi che spaziano da Molière fino ai più incisivi autori contemporanei, come Stefano Massini, Patrick Marber, Gianni Clementi e Florian Zeller. E non mancano adattamenti di testi letterari di oggi e di ieri, da Cervantes a Cerami, che ora trovano una nuova versione scenica.



A inaugurare – martedì 20 e mercoledì 21 novembre – sarà Donchisci@tte. Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. Gabriella Pession e Lino Guanciale sono i protagonisti di After Miss Julie in scena martedì 4 e mercoledì 5 dicembre. Massimo Dapporto porta in scena, martedì 11 e mercoledì 12 dicembre, Un borghese piccolo piccolo. Il romanzo di Vincenzo Cerami – celebre anche per l’interpretazione cinematografica di Alberto Sordi.È una pièce tra comicità e malinconia quella che vede protagoniste Isa Danieli e Giuliana De Sio, che mercoledì 16 gennaio e giovedì 17 gennaio portano in scena Le Signorine. A seguire, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, A testa in giù di Florian Zeller, brillante esempio di drammaturgia contemporanea europea. In cartellone anche Occident Express, di Stefano Massini, in scena mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio (giovedì 14 febbraio anche matinée per le scuole, ore 10). Elio Germano interpreta, al fianco di Chiara Lagani, La mia battaglia, martedì 19 marzo e mercoledì 20.

Chiude la stagione, mercoledì 27 e giovedì 28 marzo (giovedì 28 marzo anche in matinée per le scuole, ore 10) un grande classico di Molière: Tartufo.



Novità di quest'anno: per gli universitari possessori della Carta dello Studente è riservato un prezzo speciale di 8 euro; le riduzioni per i giovani sono valide fino a 30 anni.

FTS “Aspettando i 30 anni”: per il suo trentennale (autunno 2019) Fondazione Toscana Spettacolo già nella stagione 2018-2019 propone iniziative rivolte al pubblico per offrire sempre nuove occasioni di vivere lo spettacolo dal vivo e di raccontare l’esperienza a teatro: Carta dello spettatore FTS, biglietto futuro, buon compleanno a teatro, diventa storyteller. Proposte per il pubblico di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più inclusiva. Per maggiori informazioni: toscanaspettacolo.it



Campagna abbonamenti

presso la biglietteria della Sala Garibaldi in orario 10-12.30 e 17-18.30

rinnovi dal 2 al 10 novembre

nuovi dal 12 al 15 novembre

Abbonamento

poltronissima € 130 / € 120 ridotto

poltrona € 125 / € 115 ridotto

galleria € 60 / € 55 ridotto

Biglietti

poltronissima € 19 / € 17 ridotto

poltrona € 18 / € 16 ridotto

galleria € 9 / € 8 ridotto

biglietti matinèe per studenti posto unico € 5

Carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

Riduzioni

“biglietto futuro” under 30, over 65, possessori carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti)

Prevendita biglietti

presso la biglietteria della Sala Garibaldi

- tre giorni prima di ogni spettacolo in orario 10-12.30 e 17-18.30;

- il giorno dello spettacolo in orario 10-12.30 e 18-21;

la prenotazione effettuata personalmente avrà la precedenza su quella effettuata telefonicamente in caso di coda alla biglietteria; i biglietti prenotati andranno ritirati esclusivamente nei 3 giorni di prevendita, se non ritirati torneranno a disposizione del teatro e rimessi in vendita nei giorni di spettacolo

- è possibile effettuare il pagamento anche tramite POS



info

Ufficio Cultura

tel. 0585 641393-253

salagaribaldi@comune.carrara.ms.it