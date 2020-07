Dallo sport outdoor alla musica con la stella Eliza G: ecco il programma di domenica a White Carrara Downtown

Carrara - Domenica di eventi a Carrara per White Carrara Downtown. Organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il patrocinio di Regione Toscana e partner istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA, il festival diffuso dedicato al marmo in programma fino a domenica 26 luglio entra nel vivo. A fianco di opere ed installazioni, mostre e salotti culturali itineranti, musica e danza, gallerie d'arte, botteghe e ristoranti aperti, White Carrara Downtown offre un'esperienza a 360 gradi attorno alla sua più grande ricchezza: il marmo. La giornata si apre presto per tutti gli appassionati di sport outdoor con la White MTB Downcountry, il bike tour gratuito promosso da Gruppo Riders Apuani con partenza da Piazza Alberica (8.30). Il bike tour è solo una delle tante attività sportive e turistiche che i visitatori potranno fare durante tutta la settimana alla scoperta di storia, cultura e natura. Dagli sport outdoor alla passione per la fotografia (dalle 18.00 alle 20.00) con "Fotografa insieme a noi" a cura dell'associazione "Carrara un museo a cielo aperto" e la supervisione dei fotografi Massimo Susini e Paola Zavanella. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di fotografare una modella vestita con abiti d'epoca realizzati da giovani stiliste locali negli affascinati spazi del centro storico cittadino e di visitare la mostra fotografica di Massimo Susini. Debuttano anche le suggestive visite – su prenotazione per un massimo di 35 partecipanti - alla scoperta dei tesori dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara (dalle 18.00 alle 20.00) con la prima delle quattro iniziative in agenda dedicata alla scultura classica dall'età romana all'ottocento con Davide Amendola e Luisa Passeggia. Si replica martedì 21 luglio (dalle 21.00 alle 23.00) con la visita notturna accompagnata dalle danze storiche nel salone dell'Aula Magna a cura di Daniele Canali con la società Danza – Scuola di Danza Ottocentesca Versilia e Massa Carrara ed in replica giovedì 23 luglio (dalle 21.00 alle 23.00) a cura di Corrado Lattanzi e l'associazione Antica Massa Cybea; sabato 25 luglio (dalle 18.00 alle 20.00) con "Il Palazzo e la scuola, una storia dal medioevo alla contemporaneità" a cura di Paolo Isoppi e Isabella Botti. Quattro invece saranno gli appuntamenti sul palco itinerante del Marble Cafè: alle 21.00, nel giardino di Palazzo Binelli, con "Ti Racconto", il talk show con ospite con Corrado Lattanzi (presidente Istituto Valorizzazione Castelli), Maria Mattei (scrittrice) e Andrea Balestri (scrittore) per parlare di territorio con la presentazione di Clara Mallegni; alle 21.30 all'Accademia delle Belle Arti con la presentazione della guida "A sentimental journey through Carrara – La colonia anglo-americana a Carrara nell'Ottocento nella capitale del marmo" a cura di Marzia Dati con la presentazione di Ilaria Borghini. E' tra gli ospiti più attesi di questa edizione la cantante Eliza G, ammirata a The Voice of Italy (Rai2), che si esibirà sul palco di Piazza Alberica alle 21.30, con un'anteprima alle 19:00 in Accademia di Belle Arti. Chiude la domenica di White Carrara Downtown, alle 22.00 nel giardino di Palazzo Binelli, la conferenza "Da Frankestein ad Alexa. L'intelligenza artificiale tra arte e scienza" di Renato De Rosa, presentata da Luca Borghini. Per tutti i foodlovers c'è il "Il Marmo e Servito!: i menu a tema nei ristoranti aderenti di Carrara per non farsi mancare davvero nulla.