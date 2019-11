Cinema Teatro Garibaldi: i film, gli spettacoli, le trame dal 13 al 20 novembre

Carrara - Cinema Teatro Garibaldi di Carrara, ecco la programmazione da mercoledì 13 novembre a mercoledì 20 novembre.



MERCOLEDI 13 Novembre

Ore 16.00-18.00 ANNA FRANK VITE PARALLELE

Ore 20.15 THE IRISHMAN



GIOVEDI 14 Novembre

Ore 15.30 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 18.45 PARASITE

Ore 17.00- 21.00 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI ( rassegna:Diverso da Chi?)



VENERDI 15 Novembre

Ore 14.30 IL CINEMA CHE CRESCE (Ingresso Libero)

Ore 18.00 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 21.00 PARASITE



SABATO 16 Novembre

Ore 15.00 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 16.40-19.05-21.30 PARASITE



DOMENICA 17 Novembre

Ore 15.00 AILO UN’AVVENTURA SUL GHIACCIO (Bambini Gratis al Cinema)

Ore 16.40-19.05-21.30 PARASITE



LUNEDI 18 Novembre

Ore 21.00 PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Alejandro Jodorowsky (Lunedi di coppia-entri in due paga uno)



MARTEDI 19 Novembre

Ore 21.00 PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Alejandro Jodorowsky



MERCOLEDI 20 Novembre

Ore 21.00 Stagione Teatrale: L’ATTIMO FUGGENTE



LE TRAME



ANNA FRANK VITE PARALLELE Regia di Sabina Fedeli, Anna Migotto. Un film con Helen Mirren, Martina Gatti. Titolo originale: #Anne Frank Parallel Stories. Come sarebbe stata la vita di Anne Frank se avesse potuto vivere dopo Auschwitz e Bergen Belsen? Cosa ne sarebbe stato dei suoi desideri, delle speranze di cui scriveva nei suoi diari? Cosa ci avrebbe raccontato della persecuzione, dei campi di concentramento? Come avrebbe interpretato la realtà attuale, il rinascente antisemitismo, i nuovi razzismi? Certo è che, ancora oggi, Anne resta un punto di riferimento, uno specchio attraverso cui i ragazzi imparano a guardare il mondo e a farsi delle domande. Anne scriveva di sé, di ciò che accadeva nell'Europa in fiamme, del Nazismo. E per confidare le sue paure e le sue riflessioni inventa un'amica immaginaria: Kitty. CONSIGLIATO ANCHE PER LE SCUOLE



THE IRISHMAN Regia di Martin Scorsese un film con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel Titolo originale: The Irishman. USA Nuova opera di Martin Scorsese dal titolo The Irishman in cui ha raccolto alcuni dei suoi attori feticcio per raccontare ancora una volta una storia di Mafia. Ed è bastato il promo per aumentare l'hype a dismisura per un film che raccoglie un cast impressionante, visto che non ci sono solo Al Pacino e Robert De Niro, che già basterebbero per solleticare gli appetiti dei cinefili più accaniti, ma insieme a loro troviamo Joe Pesci e Hervey Keitel. The Irishman è tante cose, difficile sintetizzarle, certamente è un’opera che resterà nella memoria collettiva, e non solo rispetto al cinema di Martin Scorsese.



Rassegna Bambini Gratis al Cinema : AILO UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI Il racconto di un piccolo cucciolo di renna nel corso di 16 mesi. Un'avventura indimenticabile



Rassegna Diverso da chi?: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI Regia di Stefano Cipani. Un film con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Italia, durata 101 minuti.Basato sull'omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol, il film conserva la freschezza e l'ironia del testo originale ispirandosi al cinema indipendente americano.



PARASITE Regia di Bong Joon-ho. con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Choi Woo-Sik, Hyae Jin Chang, Park So-dam. Titolo originale: Parasite. - Corea del sud,, durata 132 minuti. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, Parasite di Bong Joon-ho è una splendida sorpresa del Concorso, e siamo molto felici che Academy Two ne abbia comunicato in questi giorni la distribuzione in Italia. Questo originale autore sudcoreano che usa il cinema di genere e di serie b in maniera un po' politica (come negli anni settanta e all'inizio degli ottanta faceva, pur tenendo conto delle tante differenze, il cinema di John Carpenter, omaggiato di persona qui a Cannes), dopo alcune produzioni internazionali meno convincenti (Snowpiercer e Okja) torna a una produzione autoctona con un lungo film, una commedia satirica notevolmente ben diretta e dall'ottimo ritmo, sulla divisione tra classi povere e ricche nella società sudcoreana.



PSYCOMAGIA UN’ARTE PER GUARIRE Regia di Alejandro Jodorowsky. con Alejandro Jodorowsky. Francia, , durata 100 minuti. In un contesto informale Alejandro Jodorowsky, rivolto all'obiettivo, spiega oggi, come ha elaborato negli anni la psicomagia. Terapia che, a differenza della psicanalisi freudiana, affonda le sue radici nell'arte e non nella scienza, si basa sulle azioni e non sulla parola e non da ultimo incoraggia il terapista a toccare le persone che lo consultano. "La parola nacque nella mia testa cinquant'anni fa sotto forma di un massaggio iniziatico", afferma. Seguono quindi, isolate l'una dall'altra da dissolvenze a nero, le riprese video delle situazioni in cui il regista di La montagna sacra, talvolta con l'aiuto di assistenti, ha messo in pratica il metodo. Capitoli di una medicina artistica irrazionale in progress che risponde al principio per cui "non si può insegnare all'inconscio di parlare il linguaggio della realtà. È la ragione, cui può essere insegnato a parlare il linguaggio del sogno".



STAGIONE TEATRALE: L’ATTIMO FUGGENTE Ettore Bassi è il protagonista de L’ATTIMO FUGGENTE. A trent’anni dal debutto del film che fu premiato con l’Oscar per la sceneggiatura, il professor Keating arriva sul palco, col suo approccio alternativo, e il suo invito a “cogliere la rosa prima che appassisca”. Un classico del grande schermo che in scena conferma il suo carattere appassionante, commovente e pieno di speranza.