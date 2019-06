Carrara assegna l´Alta Benemerenza Civica a Francesco Gabbani

Il Consiglio comunale, in occasione della Festa dei Carraresi, conferirà il riconoscimento al cantautore il prossimo 16 giugno

Carrara - Il Consiglio Comunale di Carrara assegnerà a Francesco Gabbani l’Alta Benemerenza Civica nel corso della seduta straordinaria “aperta” e in forma solenne convocata per il prossimo 16 giugno, alle 11, per celebrare la Festa di Carrara e dei Carraresi.



Francesco Gabbani, che ha recentemente festeggiato il sesto disco di platino per la canzone “Occidentali’s Karma”, è attualmente in radio con il nuovo successo “E’ un’altra cosa”. Nonostante i numerosi impegni professionali in giro per l’Italia, l’amatissimo cantautore apuano ha voluto presenziare all’evento, in programma presso la sala Consiliare del Comune di Carrara, proprio per rimarcare la sua immutata vicinanza alla Città di Carrara. Basti ricordare, ad esempio, il video di “Foglie al gelo”, girato interamente a Campocecina, location molto cara al musicista.



Francesco Gabbani, durante la cerimonia, verrà insignito dell’Alta Benemerenza cittadina, proprio per aver portato attraverso la sua arte e il nome di Carrara ai più alti livelli della musica italiana.



La cerimonia si aprirà con i saluti del Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma e del Sindaco Francesco De Pasquale, quindi, la consegna a Francesco Gabbani dell’Alta Benemerenza cittadina, il più alto riconoscimento assegnato dal Comune all’illustre concittadino.



Il Regolamento per la Concessione di Pubbliche Onorificenze prevede, infatti, che le Alte Benemerenze Civiche vengano riconosciute, tra gli altri, ai carraresi che abbiano svolto azione di promozione e tutela del patrimonio artistico e culturale e che si siano distinti nei settori dell’arte, della cultura, della scienza, dell’economia, delle pubbliche relazioni e dello sport, in misura tale da far derivare prestigio alla città. Tutte finalità che Francesco Gabbani ha perseguito in maniera ottimale nel suo prestigioso percorso artistico.