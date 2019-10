Carmi e Cap riconosciuti musei di rilevanza regionale

Carrara - Carmi e Cap sono i primi due musei della Provincia di Massa-Carrara, gli unici finora, ad essersi aggiudicati il riconoscimento di museo di rilevanza regionale della Regione Toscana. Lo annunciano il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore alla Cultura Federica Forti insieme a Marco Ciampolini direttore del Museo Carrara e Michelangelo (Carrara), Laura Barreca direttore del Centro Arti Plastiche (Cap), alla presenza di Corrado Lattanzi presidente dell'Istituto Valorizzazione Castelli accompagnato da Eleonora Petracci, della segreteria organizzativa.



Carmi e Cap entrano così nella selezionatissima lista degli 88 musei che possono vantare questa attestazione, una vera e propria elite se si tiene conto che nella nostra regione il numero totale dei musei è di 772 unità di cui 727 aperti (dati aggiornati a settembre 2019). L'elenco completo dei musei "riconosciuti" è disponibile sul sito http://www.regione.toscana.it/-/riconoscimento-della-qualifica-di-museo-ed-ecomuseo-di-rilevanza-regionale-esiti-istanze



Il riconoscimento di museo di rilevanza regionale viene assegnato ogni anno dalla Regione Toscana sulla base della legge regionale 21/2010 e del regolamento attuativo allegato: qui vengono stabiliti i criteri per il conferimento del riconoscimento, che riguardano non solo la proposta artistica dei musei ma anche, tra le altre cose, l'offerta didattica, l'accessibilità, gli orari di apertura, i criteri di sicurezza e la presenza di un direttore, requisito quest'ultimo imprescindibile. In particolare l'articolo 20 della legge regionale 21/2010 specifica i Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale:



1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definitinel regolamento di cui all'articolo 53, sulla base dei seguenti criteri:

a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento;

b) direzione scientifica del museo o ecomuseo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche. Qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo o ecomuseo, la direzione è svolta a livello di sistema museale di cui all'articolo 17 o, comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;

c) previsione negli strumenti urbanistici del comune di riferimento della localizzazione e della

normativa per la destinazione di uso del museo o dell'ecomuseo;

d) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;

e) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni;

f) svolgimento di attività educative;

g) svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio posseduto;

h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori;

i) omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio incluso nell'ecomuseo.



2. I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 lette re b), f), g), h), sono conseguibili attraverso il sistema museale di cui all'articolo 17.



Il riconoscimento si ottiene presentando apposita domanda e documentazione, che vengono valutate dagli uffici della Regione Toscana e da una commissione esterna composta da 5 esperti, anche a seguito di un sopralluogo in loco.



I musei che rientrano nella lista beneficiano di un contributo economico (che varia da museo a museo e oscilla tra i 9mile e i 15mila euro a seconda dei casi) e possono essere inseriti in progetti e iniziative organizzate dalla Regione Toscana, con importanti benefici anche in termini di visibilità: «Si tratta di un riconoscimento storico perché mai conseguito da nessun museo della nostra Provincia. Carmi e Cap entrano nella lista dei musei "che contano", un risultato che rappresenta di per sé un fattore promozionale a livello regionale. Questo conferma che stiamo mantenendo il nostro impegno a puntare sulla cultura ed è solo uno dei primi risultati di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo di mandato» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale



«Esprimo grande soddisfazione per il lavoro degli uffici del Dirigente e dei Direttori, senza il quale non avremmo potuto raggiungere il risultato che avevo prefissato: portare i nostri musei al riconoscimento regionale. Due su due, grande risultato. Il museo del marmo sarà candidato dopo i lavori in corso. Lavorare sul nostro patrimonio culturale valorizzandolo attraverso i musei significa lavorare su rilancio della nostra città e renderla appetibile per una sosta di più giorni, anche all'interno di un sistema provinciale su cui ci stiamo muovendo da tempo: con la nascita dell'Ambito, con l'ingresso nella rete dei musei e nell'Istituto valorizzazione dei Castelli. Per tanto tempo Carrara è stata la "grande autoesclusa", a causa di scelte politiche cui ho voluto metter fine per iniziare a lavorare insieme ai nostri "vicini"» ha dichiarato l'assessore alla Cultura Federica Forti.