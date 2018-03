Campionati italiani della Geografia, vince la “Buonarroti” di Carrara

33 squadre provenienti da tutta Italia si sono sfidati a suon di puzzles geografici, cartine mute, foto di località, coordinate geografiche e giochi al computer

Carrara - Si è svolta stamani all’I.I.S. “D.Zaccagna” di Carrara la terza edizione dei Campionati italiani della Geografia, dedicati alle classi terze della scuola secondaria di primo grado . 132 studenti organizzati in 33 squadre provenienti da tutta Italia si sono sfidati a suon di puzzles geografici, cartine mute, foto di località, coordinate geografiche e giochi al computer .



I vincitori sono stati i seguenti : Gara a squadre : 1a classificata la squadra denominata “Croazia ” della S.M. “Buonarroti” di Carrara composta dai seguenti alunni : Sebastian Furlan, Nicola Cavalieri, Giacomo Falossi e Brando Vincenti , accompagnata dalla Prof. ssa Claudia Tomasi .2a classificata la squadra “Grecia ” dell’I.C. “Della Torre di Chiavari (Ge) composta da Angelo Cella, Veronica Maresca, Cesare Fiorelli, Davide Ginocchio accompagnata dalla Prof.ssa Renata Allegri . 3a classificata la squadra “Serbia ” della S.M. “Taliercio” di Carrara composta da Gianni Dell’Amico, Luca Vita, Matilde Dell’Amico, Gabriele Meda , accompagnatrice la Prof.ssa Erica Biglioli Alla Gara individuale (giochi informatici) si è classificato primo Nicola Cavalieri della “Buonarroti” di Carrara ; Premio speciale per il miglior slogan su post it (“La Geografia è bella perché ….”) a Elena Cavazzuti dell’I.C. “Alfieri-Bertagnini” di Massa. Premio per il puzzle più veloce e per la Carta muta alla squadra “Croazia” della “Buonarroti” di Carrara . Premio per il gioco delle Coordinate alla squadra “Andorra” della S.M. “Malaspina –Staffetti” di Massa . Premio per la squadra più lontana alla S.M. “G.Capua” di Melicuccà (Reggio Calabria) . Premio Fedeltà alla Prof.ssa Rosalia Napoli della S.M. “Amendola” di Sarno (Salerno).



Alla premiazione hanno partecipato : il Prof. Luigi Sebastiani, Ispettore ministeriale, la Prof.ssa Annalia Franzoni (Presidente dell’AIIG dii Massa-Carrara e La Spezia), la Prof.ssa Marta Castagna , Dirigente dell’I.I.S. “D.Zaccagna” , la maestra Paola Micheloni della Unicoop di Avenza-Carrara, Brunella Baratta e il Prof. Marco Biagini dell’Ass.”Zaccagna,ieri e oggi” e il Prof. Riccardo Canesi (Docente dell’istituto e creatore dei Campionati).



La squadra prima classificata parteciperà in primavera ad un soggiorno nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. I secondi e i terzi classificati , insieme ai primi 3 classificati delle gare individuali, sono state premiati con felpe, magliette, spille, libri, carte, opuscoli di argomento geografico .



I Giochi si sono svolti con il patrocinio della Regione Toscana , dei Parchi Nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Cinque Terre , della Provincia di Massa e Carrara, del Comune di Carrara, di Legambiente e con il sostegno di Unicoop Tirreno, Studi d’Arte Cave Michelangelo, Vimar srl , Locanda “Il Monastero” ,Teknospedizioni, Fondazione Cà Michele , Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e delle Ambasciate e degli Uffici del Turismo di Giordania, India, Lituania, Guatemala, Uruguay, Ecuador, Monaco, Namibia, Spagna, Turchia, Germania, Irlanda, Slovacchia ,Thailandia, S. Marino , Slovenia, Giappone, Argentina, Austria ,Messico e dell'Unione Europea. Sabato 24 marzo si replicherà con i Campionati italiani della scuola secondaria di secondo grado mentre giovedì 22 marzo avrà inizio la GeoFesta 2018 che terminerà domenica 25