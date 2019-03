L'iniziativa è alla sua quarta edizione. Secondo posto per i ragazzi della scuola media Taliercio di Carrara. Il cantautore: «Sono con voi nel sostenere la vostra causa»

Carrara - Si è svolta questa mattina all'Istituto Superiore Zaccagna di Carrara la quarta edizione dei Campionati Italiani della Geografia, un progetto che vuole avvicinare i ragazzi, in un contesto di puro svago, a una materia da sempre sottovalutata nei vari contesti scolastici. Protagonisti dei giochi di oggi 128 ragazzi divisi in 32 gruppi, provenienti da scuole medie di tutta Italia. Tra una settimana, invece, sarà il turno degli istituti superiori.



Divertimento e competizione, una competizione fatta di puzzles geografici, cartine mute, foto di località, coordinate geografiche e giochi al computer. «Uno degli obiettivi è stato quello di sviluppare nei ragazzi una maggiore educazione geografica, perché nelle scuole italiane, sopratutto nei licei, ormai la geografia ha un ruolo marginale. E quando si parla di geografia non si intende monti, fiumi, capitali, bensì di quei fenomeni mondiali come le interdipendenze, le interconnessioni, le relazioni tra uomo e ambiente e tra stati». Con queste parole è intervenuto il professor Riccardo Canesi, creatore dei Campionati e docente dell'istituto Zaccagna. "Lo scopo è sia attirare l'attenzione dei media e dei politici sia, ovviamente, far divertire i ragazzi".



Tra i presenti alla premiazione anche il professor. Giuseppe Garibaldi, presidente dell'Aiig Liguria, che non nasconde il proprio dispiacere nell'ammettere che si tende, soprattutto oggi, a trascurare il reale valore della materia. "Una scienza quasi discriminata e da pochi compresa. Si parla tanto di nomi, di capitali, concentriamoci invece sui rapporti tra popolazioni e superfici. Parliamo in termini di densità, chiediamoci perché nei paesi esistono spazi vuoti senza abitanti. Questa è la geografia".



Nel corso della mattinata è stato inoltre proiettato un video del cantante carrarino doc Francesco Gabbani, che in modo simpatico ha espresso tutto il suo favore al prosieguo di un'iniziativa divertente e formativa. «Non riesco a essere fisicamente presente ma sono con voi nel sostenere la vostra causa. Mi auguro che la pubblica istruzione capisca che sia importante riportare spazio e tempo alla geografia, che ci aiuta tra l'altro a capire chi siamo, in quanto come individui dipendiamo strettamente dal territorio in cui viviamo».



Di seguito l'esito della premiazione, con i nomi degli istituti e dei ragazzi classificatisi ai primi posti:

Gara a squadre:

Prima classificata squadra “Russia” dell’I.C. “Calvino” di Sanremo (Im);

Seconda classificata squadra “Macedonia” della S.M. “Taliercio” di Carrara;

Terza classificata squadra “Portogallo” della S.M. “Mazzini” di Livorno.



Gara individuale (giochi informatici):

Primo classificato lo studente Mattia Gottardi dell’I.C. “Isera” di Rovereto (Tn).



Premi speciali:

Premio speciale per il miglior video sulla Geografia, ex aequo, alla S.M “Malaspina-Staffetti” di Massa e alla S.M. “Mazzini” di Livorno.

Premio speciale per il puzzle più veloce alle squadra “Portogallo” della S.M. “Mazzini” di Livorno.

Premio speciale per la carta muta e Premio speciale per le coordinate geografiche alla squadra “Russia” dell’I.C. “Calvino” di Sanremo (Im).

Premio speciale per il questionario alla squadra “Andorra” della S.M. “A.Calini” di Bedizzole (Bs)

Premio speciale per la squadra più lontana all’Istituto S.Ignazio di Messina.