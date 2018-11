Campionati della Geografia, via alle iscrizioni. Con Vasco testimonial

Si prepara la quinta edizione all'Istituto Zaccagna di Carrara. Gli organizzatori: «Divertimento e richiesta di attenzione da parte dei (nuovi) legislatori e governanti su una disciplina che continua a rimanere negletta»

Carrara - Per il quinto anno consecutivo SOS Geografia e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (Aiig) di Toscana e di Liguria organizzano i Campionati italiani e interregionali della Geografia, in collaborazione con I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara e Associazione “Zaccagna, ieri e oggi” riservati agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. La nuova edizione, peraltro, può vantare un testimonial d'eccezione: Vasco Rossi, incontrato poche settimane fa dal professor Riccardo Canesi, l'insegnante di geografia ideatore di questi giochi.



«Questo Paese – affermano gli organizzatori – ha bisogno di giovani (e non solo loro) che sappiano conoscere e interpretare i fenomeni fisici, umani, politici ed economici che caratterizzano il loro Paese e il Pianeta. Lo scopo dei Campionati è quindi quello, da un lato, di far divertire e appassionare gli studenti, dall’altro, di attirare l’attenzione dei (nuovi) legislatori e governanti su una disciplina che, pur essendo strategica per la formazione, continua a rimanere negletta».



I giochi saranno a squadre di 4 studenti e verteranno su prove al computer, ricerca delle coordinate geografiche, carta muta , riconoscimento di alcune località attraverso fotografie di luoghi e personaggi, domande a risposta multipla e puzzles.



Queste le date :



- Giochi Interregionali (riservati alle province di Massa e Carrara, La Spezia, Genova, Parma, Reggio Emilia, Modena e Lucca) venerdì 22 marzo 2019. Possono partecipare le seconde e le terze della scuola secondaria di primo grado.

- Campionati italiani scuola secondaria di primo grado sabato 23 marzo 2019 . Possono partecipare le terze delle scuole secondarie di primo grado.

- Campionati italiani scuola secondaria di secondo grado sabato 30 marzo 2019 . Possono partecipare tutte le classi di tutti gli istituti di istruzione superiore .



Per ogni istituto potranno partecipare al massimo 2 squadre.

Si precisa che ai Campionati Italiani, per ogni Comune della Provincia di Massa e Carrara, gli istituti partecipanti potranno essere al massimo 2 .

Le iscrizioni scadranno il 19 gennaio 2019 e verranno accolte in ordine cronologico (massimo 32 squadre per Campionato) .

I premi saranno numerosi e tutti ovviamente a tema geografico . Le squadra vincitrici avranno come Premio un soggiorno nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e nel Parco Nazionale delle Cinque Terre che ringraziamo per la consueta disponibilità e collaborazione.

I bandi e le schede di iscrizione si trovano sul sito www.sosgeografia.it .

Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni gli interessati possono scrivere a giochidellageografia@gmail.com .

Si allega la locandina e una fotografia con Vasco Rossi testimonial dei Campionati 2019 insieme a Riccardo Canesi organizzatore e promotore della manifestazione.