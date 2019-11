Andrei Konchalovsky alla Sala Garibaldi: serata evento per il film su Michelangelo

Carrara - Andrei Konchalovsky sarà a Carrara venerdì 29 novembre per una serata evento in occasione della proiezione al Cinema Garibaldi del film “Il Peccato – il Furore di Michelangelo”, che il regista russo ha girato alle cave e nella nostra città. La pellicola, lo ricordiamo, è stata presentata quale evento speciale di chiusura alla Festa del Cinema di Roma, è ed stata prodotta da Andrei Konchalovsky Studios, Jean Vigo Italia e Rai Cinema – con il sostegno del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema e la distribuzione di 01 Distribution. Il film uscirà in tutte le sale italiane il 28 novembre e il giorno successivo, venerdì 29 novembre alle 21, ci sarà una proiezione straordinaria alla alla Sala Garibaldi, alla presenza del Regista.

«La presenza del maestro è veramente un riconoscimento importante per la nostra città» hanno sottolineato il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e l’Assessore alla Cultura Federica Forti, segnalando che il regista interverrà alla proiezione in sala soltanto in due occasioni, a Firenze il 28 novembre e il giorno seguente nella nostra città. «Vogliamo ringraziare il maestro per questo regalo che ci ha voluto fare. All’interno del nostro splendido Duomo sono state ambientate alcune scene del film: abbiamo deciso di “ricordarle” dedicando proprio a quelle suggestive riprese quatto sale del CARMI - Museo Carrara e Michelangelo: Jean Vigo Italia ha reso possibile l’esposizione di alcuni dei costumi di scena, degli attrezzi da lavoro di Michelangelo ricreati per il film e di diciotto foto del celebre maestro della fotografia Sasha Gusov. Inoltre nel giardino del Museo del Marmo è esposto un carro per il trasporto dei marmi che è stato utilizzato in una scena del film».

“Il Peccato”, interpretato da Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello, Orso Maria Guerrini, Massimo De Francovich, Federico Vanni, Glenn Blackhall, Anita Pititto, Simone Toffanin, è un kolossal d’autore interamente girato in Italia. Il film è una co-produzione russo-italiana che segna un passo importante nella collaborazione artistica fra i due paesi ed è stato realizzato grazie a un consistente contributo del Ministero della Cultura della Federazione Russa, della Fondazione di beneficenza per l’Arte, la Scienza e lo Sport e di Alisher Usmanov – produttore generale, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – e con la partecipazione di Pervyi Kanal (Primo Canale, Russia).

Andrei Konchalovsky, che è anche autore della sceneggiatura con Elena Kiseleva (“Paradise”), ripercorre alcuni dei momenti della vita di Michelangelo, fuori dai canoni del biopic vero e proprio e ne rivela l’umanità più profonda. Lo sguardo immaginifico del grande regista indaga un artista inarrivabile e un uomo in perenne ricerca, in lotta con i potenti del tempo, in conflitto con la sua famiglia e, soprattutto, con sé stesso.

Una scelta artistica che pur raccontando fedelmente il tempo - e infatti la produzione si è avvalsa della consulenza di alcuni fra i più qualificati esperti - consente di raccontare liberamente i fatti, con lo sguardo originale che connota le opere del grande regista, Leone d’Argento a Venezia nel 2016 con “Paradise” e nel 2014 con “Le notti bianche del postino”.

Alla proiezione del film, in programma venerdì 29 novembre presso il cinema Garibaldi, sono stati invitati, tra gli altri, tutti gli attori non professionisti scelti proprio a Carrara dopo un accurato casting durato diversi giorni nel febbraio 2017, a cura della Produzione Jean Vigo Italia, che aveva attivato sul territorio una squadra di street casting per la ricerca di diversi personaggi.

Inizio proiezione ore 21.00, prezzo del biglietto € 7,50.

Sempre venerdì 29 novembre Andrei Konchalovsky interverrà ad un incontro con la stampa che si terrà al Carmi Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, alle ore 16.00.