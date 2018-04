Accademia, ecco i tre nomi per la presidenza

Massari: «Una bella terna». Uno di loro è professore e regista teatrale

Carrara - Svelata la terna presidenziale per il dopo Casani: l’Accademia di Belle Arti di Carrara ha presentato al Miur i nomi di Paolo Bosisio, Antonio Passa e Antonio Pinelli. “È una bella terna, composta da tre grandi personaggi scelti tra le segnalazioni pervenute al consiglio accademico,” ha dichiarato il direttore Luciano Massari.



Si tratta di tre personaggi esterni all’Accademia, ciascuno dotato di un corposo curriculum e legato al mondo dell’arte in modo diverso. Paolo Bosisio, ad esempio, è innanzitutto un regista teatrale. Si è laureato nel 1973 in lettere e filosofia a Milano, con una tesi su Luchino Visconti. Professore emerito di teatro all’Università di Milano, negli ultimi 18 anni è stato direttore artistico di importanti teatri italiani, come il Vittoriale e il Ciocoso di Ivrea, e festival internazionali. Attualmente è regista principale del Teatrul National de Opera si Opereta “Nae Leonard” di Galati in Romania. Dal 1980 è entrato in ruolo nell’Università di Milano dove tiene la cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo. Ha insegnato all’università La Sorbonne Paris III e all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stato docente di storia del Teatro nella scuola del Piccolo Teatro di Milano.



Antonio Pinelli, studioso di storia dell’arte si è laureato a Roma nel 1967 con Giulio Carlo Argan. È professore emerito di Storia dell’arte moderna nell’Università di Firenze. Ha insegnato per molti anni all’Accademia di Belle Arti (prima a Macerata e poi a Roma), all’Università di Pisa (dal 1988 al 2005) e a quella di Firenze (dal 2006 al novembre 2013. Visiting Professor, fra gli altri, del Getty Center di Los Angeles e del Warburg Institute di Londra, è accademico cultore dell’Accademia Nazionale di San Luca e membro dell’Accademia Raffaello è membro della sezione italiana del CIHA (Comité International d’Histoire de l’Art).



L'artista Antonio Passa ha condotto un originale percorso di ricerca pittorica incentrato problema di ridefinizione del quadro a partire dai suoi elementi costitutivi di base. Dopo gli studi all'istituto di belle arti di Napoli, si è laureato al DAMS di Bologna con una tesi sulla poesia visiva. Dal 2006 fa parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Nel 2012 è stato nominato in qualità di esperto presso l'ANVUR. Ha diretto l'Accademia di belle arti di Roma dal 1993 al 2004. Per quasi dieci anni ha fatto parte della commissione C.I.M.A.E. del Ministero degli Esteri.