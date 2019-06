2030, Carrara invasa dai rifiuti: la salvano “virtualmente” 700 bambini

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Nausicaa Spa ha progettato un videogame a cui si sono sfidati gli alunni delle scuole primarie. Ecco i vincitori

Carrara - Grande successo per l’iniziativa organizzata da Nausicaa nelle scuole primarie di Carrara in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Entusiasmo, partecipazione e sensibilizzazione: sono stati questi gli elementi principali dell’evento avvenuto mercoledì 5 giugno, e che ha visto la presentazione di “The different project” un videogioco sviluppato dalla multiservizi del Comune per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della salvaguardia ambientale e sulle problematiche derivanti dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente. All’iniziativa hanno partecipato 15 scuole primarie, all’interno delle quali circa 700 bambini dotati di computer si sono sfidati nel livello tutto ambientato nella Carrara del 2030, vestendo i panni del supereroe impegnato a liberare la città dalla spazzatura e sconfiggere i mostri, creature ibride composte dai rifiuti abbandonati.



Una giornata che è diventata anche motivo di sana competizione tra scuole, dal momento che la classe che è riuscita a completare il livello col miglior punteggio e nel più breve tempo possibile, si è aggiudicata un computer. E la classe che ha trionfato, grazie all’ottimo risultato di Stefano che ha completato il percorso in 58 secondi, è stata la classe 2ª B della scuola “Guglielmo Marconi” di Carrara. Premi anche per gli altri due gradini del podio: si tratta di due macchine fotografiche che andranno alla scuola “Giromini” di Marina (per il secondo posto ottenuto da Matteo) e alla scuola “Mazzini” di Bedizzano (per il terzo posto ottenuto da Sabri e Manuel). Inoltre, visti i recenti furti subìti dalle scuole “Saffi” e “Rodari”, la dirigenza di Nausicaa ha deciso di regalare un pc anche a questi due istituti ai quali erano stati sottratti anche materiali elettronici come computer e tablet.



«Questa iniziativa – commenta il presidente di Nausicaa, Luca Cimino – mostra la propensione di questa azienda verso i suoi cittadini e le loro esigenze. Il tema dell’igiene e del rispetto ambientale è al centro della nostra attenzione. Abbiamo pensato quindi che il modo giusto per ripartire fosse quello del coinvolgimento delle nuove generazioni che, col loro entusiasmo, sapranno coinvolgere anche i loro familiari. Sappiamo di avere davanti un lungo percorso ma Nausicaa è nata da pochi giorni e l’umiltà e il coraggio saranno le caratteristiche che la contraddistingueranno. Le idee non mancano e i risultati arriveranno, ne siamo certi. Un ringraziamento alle scuole che ci hanno gentilmente ospitati in questa splendida giornata e un grosso applauso ai nostri educatori che, col loro grande lavoro, hanno mostrato ancora una volta di essere uno dei punti di forza di questa azienda. Ricordo che la giornata di ieri ha segnato l’avvio del progetto educativo didattico che entrerà nel vivo nel corso dell’Estate Ragazzi e verrà completato durante il prossimo anno scolastico».



«Si tratta di un progetto accattivante e intelligente perché mette insieme gioco ed educazione: iniziative come queste sono fondamentali per avvicinare l’azienda alla città e migliorare così decoro e igiene urbana. Per migliorare pulizia e ambiente i servizi di Nausicaa devono essere sostenuti dalla diffusione di una corretta educazione ambientale e senso civico tra i cittadini. E questo percorso non può non partire dai bambini, i soli in grado di divulgare in modo capillare questa cultura» aggiunge il vicesindaco Matteo Martinelli.



Le dirigenze di plesso, gli insegnanti e gli educatori di Nausicaa coinvolti, hanno mediato e collaborato per permettere la riuscita dell’iniziativa. Il gioco virtuale e individuale a cui solitamente sono abituati i bambini è diventato cooperativo, e la sfida online ha lasciato anche spazio ai commenti via messaggio, diventati un tifo da stadio e un’esultanza fatta di abbracci e baci. La soddisfazione dell’educatrice che ha ideato il progetto e dell’azienda che ha sostenuto, creduto e promosso il progetto è stato proprio vedere la felicità dei bambini nel riconoscere con entusiasmo la loro città e nel cercare di trovare la collaborazione necessaria per raggiungere l’obiettivo. Il rispetto per la città proviene dalla scoperta e la conoscenza dei luoghi, dei monumenti, della storia.



In questa prima giornata di “lancio” è stato presentato il livello di Carrara, ma il videogioco è composto da cinque livelli dedicati non solo alla città del marmo ma anche ad altre zone della Toscana come Lucca e l’Isola d’Elba. Infine da ricordare che il videogame è completamente “made in Massa-Carrara”: anche la colonna sonora è stata composta da un gruppo locale, i Rojablorek (di Massa), usciti da poco con un album dal titolo “Nomi, cose, animali”. Per chiunque volesse cimentarsi con il gioco potrà recarsi sul sito www.nausicaacarrara.it.