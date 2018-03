15 giurati per il premio Franco Borghetti

Carrara - Ufficializzata la rosa dei magnifici 15, ciascuno con esperienze e competenze diverse, che avranno il delicato compito di valutare le opere ammesse al concorso dedicato ad uno dei padri fondatori ed anima storica della rassegna d'arte contemporanea in programma dal 26 luglio al 13 agosto di Torano (Ms) che accende in estate il borgo degli artisti con opere, installazioni e originalità sparse tra piazzette, viuzze, cantine e aie.



Promosso dal Comitato Pro Torano per la direzione artistica di Emma Castè, il Premio Franco Borghetti torna nell'anno della ventesima edizione alle origini ritrovando la sua ispirazione primitiva nel marmo estratto dalle cave dei bacini apuo-versiliesi e nella sua interpretazione degli artisti. Per partecipare al premio, che mette in palio un montepremi di mille euro, gli artisti selezionati dovranno esporre una o più opere realizzate in marmo bianco o lapideo prelevato dalle cave apuo-versiliesi. Lo scorso anno il premio era andato a Michele Monfroni alla seconda affermazione consecutiva. Nel 2015 a Maria Elisabetta Cori e nel 2014 a Paolo Franzoso.



In giuria al fianco del Presidente dell'Associazione Comitato Pro Torano, Aldo Canesi e del figlio di Franco, Raffaele, ci saranno Luciano Massari (Direttore Accademia Belle Arti di Carrara), Fabio Felici (Presidente Internazionale Marmi Macchine), Giacomo Bugliani (consigliere regionale), Monica Zanfini (esperta d'arte), Irene Mungai (Vice Campione del Mondo di Brazialian Jiu Jitsu), Fabio Franchini (Responsabile Area Sviluppo Fiere & Congressi), Fabio Moscatelli (fotografo), Corrado Lattanzi (Architetto), Rita Bonini (Presidente Soroptimist), Marta Franciosi (membro 2.Donna), Nicola Giannotti (imprenditore), Stefano Dell'Amico (consigliere comunale), Daniele Marzano (Premio Letterario San Domenichino).



Per partecipare al concorso c'è ancora tempo. Le domande, con relativo progetto, devono essere presentate con relativa documentazione (breve relazione, titolo, foto del bozzetto o dell'opera, breve curriculum dell'artista) entro le ore 12.00 del 30 maggio 2018 via mail scrivendo a toranogiornoenotte@virgilio.it o all'indirizzo postale Associazione Comitato Pro Torano, via Adua, 3, Carrara (Ms) riportando l'oggetto "Torano Notte e Giorno 2018". Per informazioni è possibile rivolgersi al sito www.toranonottegiorno.it oppure alla pagina ufficiale Facebook