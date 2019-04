“The Night Writer/Giornale Notturno” di Jan Fabre al Garibaldi

Carrara - Lo spettacolo “The Night Writer/Giornale Notturno” di Jan Fabre chiude la rassegna Carrara Contemporanea promossa da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus

L’appuntamento è per martedì 16 aprile alle ore 21.00 alla Sala Garibaldi, in via Verdi a Carrara.

Lino Musella diventa Jan Fabre, in questa opera autobiografica dell’artista belga, in cui emergono le intriganti sfaccettature e gli affascinanti pensieri di uno dei maggiori esponenti dell’arte e del teatro contemporaneo. Il testo comprende diverse pagine dei diari personali di Fabre, raccolti nei due volumi del Giornale Notturno, in cui è possibile assaporare un flusso di riflessioni, pensieri sull’arte e sul teatro, sul senso della vita, sulla famiglia, sull’amore e sul sesso proprie e intime di questo straordinario artista visivo, regista e autore teatrale, da quarant’anni tra le figure più innovative della scena internazionale. Ha esposto nei più importanti musei e istituzioni d’arte internazionali, dal Louvre a Parigi, all’Hermitage di San Pietroburgo, alla Biennale di Venezia.

Testo, scene e regia Jan Fabre, con Lino Musella, musica Stef Kamil Carlens, drammaturgia Miet Martens, Sigrid Bousset, traduzione Franco Paris. Produzione Troubleyn/Jan Fabre e Aldo Grompone e FOG Triennale Milano Performing Arts, LuganoInscena-LAC, Teatro Metastasio di Prato, TPE Teatro Piemonte Europa, Marche Teatro, Teatro Stabile del Veneto.

Biglietti: intero € 10,00, ridotto € 8,00. Riduzioni under 30 e abbonati alla stagione di prosa. Per gli studenti universitari possessori della Carta dello Studente è riservato un prezzo speciale di € 8,00 (le riduzioni per i giovani sono valide fino a 30 anni).

La prevendita presso la biglietteria della Sala Garibaldi (via Verdi, telefono 0585/777160) lunedì 15 aprile, con orario 10.00-12.30/17.00-18.30 e nel giorno di spettacolo con orario 10.00-12.30 e 18.00-21.00.