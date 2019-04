`Il piccolo diario dei malanni` in scena all´ex ospedale San Giacomo

Lo spettacolo di Giacomo Verde che affronta il tema delle malattie e della scrittura terapeutica

Carrara - Per la rassegna “Oltre il ponte” la compagnia teatrale SemiCattivi presenta la narrazione "Il Piccolo diario dei malanni", il nuovo progetto con video e musiche di e con Giacomo Verde, in scena domenica 28 aprile, alle 21, all'ex Ospedale San Giacomo di via Carriona a Carrara. A spiegare la nascita del progetto è lo stesso autore che nella narrazione tocca il tema delle malattie e della scrittura, come strumento dal valore terapeutico per affrontarle: "Tutto è iniziato quando mio fratello, informatore medico, mi ha regalato un quadernetto e una penna: gadget di promozione farmaceutica. Ho avuto l'idea di annotarci riflessioni e disegni sul tema delle malattie . Ho iniziato chiedendo agli amici di raccontarmi cosa si ricordavano di quando stavano male. Poi ho continuato annotando mie riflessioni e poi via via fatti e "malanni" che mi accadevano fino all'arrivo e alla cura di un tumore. Ho iniziato nel gennaio del 2012. Scrivevo e disegnavo mentre ero in viaggio. Ne è venuto fuori un piccolo diario. Poi nel 2016 durante un happening artistico sul tema "mali" ho avuto l'idea di leggere il quaderno inquadrandolo con una videocamera , collegata a un videoproiettore, e di commentarlo… è stato divertente, commovente e terapeutico: non mi aspettavo piacesse così tanto. Così è nata la prima versione del "Piccolo diario dei malanni". Poi ho pensato che poteva nascere uno spettacolo dove anche il corpo (reale protagonista della narrazione) potesse esprimere le sue vicissitudini attraverso una danza. Anche perché io non sono un danzatore. Ho quindi chiesto agli amici danzatori di aiutarmi. Così infine è nata la personale danza che conclude la performance ma non la storia". La produzione dello spettacolo è a cura di ALDES con il sostegno di MIBAC - Ministero per i beni e le attività culturali e la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, Regione Toscana, Sistema Regionale dello Spettacolo.