`I secoli delle donne`, grande successo per il primo corso

Carrara - L’urgenza sociale degli ultimi decenni, rappresentata da fenomeni di violenza diretta al genere femminile, spinge, in sintonia con le numerose direttive, le deliberazioni e gli inviti internazionali, verso una forte riflessione. Riflessione volta a trovare strumenti efficaci di “cura e prevenzione”, con speciale attenzione a coloro che hanno in mano la formazione delle giovani generazioni. Gli stereotipi, infatti, si annidano nei luoghi mentali più impensabili, e non dovremmo stupirci del fatto che migliaia di figure femminili siano sparite dai libri di storia, né del fatto che decine e decine di scienziate non vengano mai annoverate nei manuali di fisica, matematica, medicina.



Facendo proprio questo obiettivo, la Società Italiana delle Storiche ha considerato come proposta più adeguata la realizzazione di un Sillabo dedicato alle/ai docenti: un documento a carattere non strettamente disciplinare, basato prevalentemente sulla selezione di fonti e con apparato didattico di supporto. Dal progetto del Sillabo è nato quindi il volume I secoli delle donne, a cura di Alessandra F. Celi, Franca Bellucci e Liviana Gazzetta della Società Italiana delle Storiche, sulla base del quale è stato impostato il corso di formazione I Secoli delle donne nella didattica delle discipline. Genere, Diritti, Lavoro, parole chiave di una storia di donne e uomini.



Il corso, coordinato da Mirella Cocchi (componente della Commissione Regionale Toscana) e dall’organizzazione del festival con-vivere e reso possibile grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e alla collaborazione della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, è stato impostato e sviluppato attingendo ai contenuti del volume edito nell’estate 2019. Gli incontri si sono svolti nei mesi di ottobre e novembre e ha visto la partecipazione di circa 30 docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Il corso ha pertanto ricevuto una notevole attenzione da parte del mondo docente, dimostrando la necessità, anzi l’urgenza, di cambiare il modo di comunicare la storia e le altre discipline, seguendo un’ottica attenta alla presenza della donna nel mondo e alle sue relazioni con la società maschile, ancora oggi spesso improntate a pregiudizio.



Il corso si è concluso l’8 novembre scorso con un pomeriggio di restituzione pubblica delle diverse iniziative didattiche che i docenti partecipanti hanno messo in atto nelle loro classi. Un lavoro quotidiano che ha visto l’ideazione di unità didattiche di apprendimento basate sul percorso indicato dalle fonti presenti nel volume I secoli delle donne, e create seguendo un’ottica di genere attenta alla costruzione del femminile e del maschile nelle varie culture e nei tempi, con interessanti percorsi per lo svelamento e la decostruzione degli stereotipi. Una riflessione collettiva che ha rivelato la piena comprensione dell’ottica e degli obiettivi del volume. Presenti all’incontro le dirigenti scolastiche Marta Castagna e Sonia Casaburo. Hanno partecipato anche Alessandra Conforti, Michela Zanetti, Patrizia Vannucci, Alessandra Mercadante che hanno portato il loro contributo condividendo la propria esperienza di vita e di lavoro.



Altri corsi stanno avviandosi in altre zone con la speranza di poter contare su altri passi compiuti per una scuola basata su buone pratiche e volta a rendere ragazzi e ragazze più consapevoli dell’importanza di rapporti equilibrati.