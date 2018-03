`Carrara contemporanea`, la nuova rassegna teatrale

promossa da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Carrara in collaborazione con Fondazione Romaeuropa

Carrara - Si dà il via ad una collaborazione con Ref-Romaeuropa Festival per portare a Carrara un’attenzione sul teatro contemporaneo attraverso 4 spettacoli prodotti nel 2017. Romaeuropa è un festival di indiscusso valore e di respiro internazionale; motore di produzione, condivisione e diffusione culturale attraverso un ampio network internazionale e locale, di cui fanno parte istituzioni, ambasciate e centri di produzione e diffusione della creazione artistica contemporanea.



Si tratta di un primo passo verso una collaborazione che l’Amministrazione intende far crescere nel tempo. Da un parte la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus come partner per il cartellone di prosa e dall’altra quella con Fondazione Romaeruropa su progetti di taglio contemporaneo, nell’obiettivo generale di arrivare alla definizione di un’offerta teatrale concepita in modo complementare tra grandi classici e scenari di ricerca.



"Siamo felici di inaugurare questa collaborazione con Romaeuropa insieme al Comune di Carrara con la rassegna Carrara Contemporanea, che conferma la nostra consueta attenzione alla trasversalità dei linguaggi. Un progetto che ci consente di ampliare la nostra forte vocazione rivolta ad artisti e compagnie che riflettono e fanno riflettere sul contemporaneo" ha dichiarato Patrizia Coletta, direttore Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

"Abbiamo raccolto con entusiasmo l’invito dell’assessore a collaborare con il Comune di Carrara e con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e speriamo che questa collaborazione possa crescere nel tempo a servizio degli artisti e dei cittadini" è il commento di Fabrizio Grifasi, direttore generale e artistico di Romaeuropa Festival.



Ecco il programma della rassegna che propone tutti spettacoli del 2017: martedì 27 marzo, in scena PARADISO di Babilonia Teatri, con Enrico Castellani, Daniele Balocchi, Amer Ben Henia, Joice Dogbe, Josephine Ogechi Eiddhom. Produzione Babilonia Teatri/La Piccionaia centro di produzione teatrale, coproduzione Mittelfest, col sostegno di Fondazione Alta Mane Italia.