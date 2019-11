`Anfitrione` in scena alla Sala Garibaldi. Prosegue la stagione teatrale

Carrara - Mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, “Anfitrione” di Sergio Pierattini, per la regia di Filippo Dini, porta in scena uno sferzante testo contemporaneo con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Valeria Angelozzi.



Verità e inganno, intesi e malintesi, situazioni comiche, bizzarre e spiazzanti fanno da specchio alle sempre più grottesche e disorientanti vicende di un dilettante populista dei giorni nostri. Una rilettura del classico di Plauto che diventa una riflessione profonda, quasi archetipica, del nostro essere mortali, del rapporto con noi stessi, con le nostre paure, in definitiva, con il nostro doppio. Abbiamo sentito anche noi il desiderio di “riscrivere”, spiega il regista Filippo Dini, e la necessità di iscrivere questa storia nell’oggi, nel nostro quotidiano, con la speranza che, pur mantenendo lo stesso divertimento, la stessa comicità, possa incidere ancora più prepotentemente nella nostra coscienza”. Produzione la Pirandelliana/Teatro della Toscana.

Inizio spettacolo ore 21.00.



Per la prevendita dei biglietti, la biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, è aperta sabato 30 novembre, lunedì 2 e martedì 3 dicembre, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei due giorni di spettacolo, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00.

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585/641393-419. Sala Garibaldi, via Verdi, Carrara, tel. 0585/777160 salagaribaldi@comune.carrara.ms.it www.comune.carrara.ms.it; www.toscanaspettacolo.it; facebook.com/teatrosalagaribaldicarrara; facebook.com/visitacarraracomunedicarrara.