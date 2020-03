Virus, a Carrara un morto e 4 nuovi casi. De Pasquale: «Monoblocco una risorsa»

Carrara - Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



Care concittadine e cari concittadini

come vi ho anticipato, ho appreso che oggi c’è stata la prima vittima da Covid19, nella nostra città: si tratta di un uomo di 87 anni che era ricoverato in terapia intensiva al Noa. Alla sua famiglia va il cordoglio mio, dell’amministrazione e di tutta la città di Carrara.

Secondo i dati dell’azienda sanitaria, rispetto agli aggiornamenti precedenti, oggi abbiamo quattro ulteriori casi positivi, tutti relativi a persone ricoverate in ospedale.

Non mi stancherò mai di dirvi che la medicina migliore contro il covid-19 è restare a casa. Solo evitando i contatti sociali e riducendo allo stretto necessario le uscite, riusciremo a invertire la tendenza.

Dal report della giornata di ieri e dalle continue segnalazioni che mi arrivano temo che questo messaggio non sia ancora passato. Per questo vi ricordo che ogni uscita non necessaria espone a gravi rischi di salute voi e i vostri cari, oltre che l’intera comunità.

Proprio il rapido diffondersi del contagio, ha fatto sì che Regione Toscana e Azienda Sanitaria si siano attivate per reperire nuovi spazi da destinare ai ricoveri e in particolare alla terapia intensiva.

Nell’ottica di una proficua collaborazione tra istituzioni, la nostra amministrazione ha condiviso l’ipotesi della riapertura dell’Ospedale Civico e in particolare dell’ala attualmente in disuso. Nella giornata di ieri poi il presidente Enrico Rossi ha annunciato che è in fase di valutazione anche il ricorso alle aree attualmente disponibili presso il Monoblocco.

Le esigenze innescate da questa epidemia confermano dunque la bontà della nostra decisione di difendere quella struttura. I grandi spazi del Centro Polispecialistico sono, come avevamo detto, una risorsa preziosa: la nostra richiesta alla Regione di ristrutturarli e valorizzarli, fatta in tempi non sospetti, appare oggi più saggia che mai.

L’emergenza Covid-19 ci sta sicuramente insegnando che la sanità pubblica è un bene prezioso da tutelare: auspico che questo apra le porte a una stagione di maggiori investimenti, su personale e strutture. Se così sarà anche la nostra sanità locale, stremata da anni di sacrifici e ristrettezze, dovrà necessariamente beneficiarne con una completa ristrutturazione del Monoblocco e una massiccia assunzione di personale.

Colgo l’occasione per farvi sapere che sono state attivate modalità di conferimento dei rifiuti dedicate al le persone risultate positive al Covid-19: la regione ha emanato un’ordinanza con tutte le istruzioni del caso.

Ringrazio quindi il personale di Nausicaa e di Cermec, per lo straordinario lavoro che sta svolgendo in questa fase così delicata.

Oltre che a loro mi rivolgo quindi a tutti quei lavoratori che garantiscono servizi essenziali e che sono indispensabili per l’intera comunità: tutti devono essere messi nelle condizioni di operare senza rischi, nel rispetto delle distanze di sicurezza e con i dispositivi di sicurezza necessari.

Concludo infine ricordandovi che per quante misure possano essere messe in campo dalle istituzioni, l’arma più efficace per combattere l’epidemia è nelle mani anzi nella testa di ciascuno di voi ed è quella che vi deve spingere a restare a casa. La situazione è grave. Solo con l’impegno di tutti, riusciremo a superare questo difficile momento della nostra storia.