Viabilità a Fossone, Micheletti: «Senso unico in via Cavaiola e parte di via Pelucara»

Oggi pomeriggio l'incontro. Le proteste dei cittadini: «A Fossone siamo pieni di problemi»

Carrara - A Fossone è emergenza viabilità. Moltissimi cittadini sono andati all’incontro col sindaco Francesco De Pasquale, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi e la comandante della polizia municipale Paola Micheletti. “Faccio parte del comitato direttivo di “Fossone Vitae” – ha dichiarato Manlio Prefetti – un’associazione nata a seguito dell’alluvione del 2012. A Fossone abbiamo poche strade: l’unica arteria è via Pelucara. Su Via Cavaiola c’è una curva pericolosa. Abbiamo chiesto di mettere in sicurezza le nostre strade con rallentatori e autovelox.”

Le contromisure sono rese urgentissime da una denuncia alla procura. La comandante Micheletti ha manifestato l'intenzione di inserire due attraversamenti pedonali rialzati: uno su via Cavaiola in prossimità della chiesa e l’altro su via Fossone Basso. Poi ha ventilato due opzione: la prima, quella di istituire un senso unico su via Cavaiola e su via Pelucara nel tratto tra il lampeggiante e via Giovanni Tognini, mantenendo il doppio senso su via Giovanni Tognini e via Fosdinovo e creando così una sorta di “anello”. La seconda, quella di istituire il senso unico su via Cavaiola e vedere se ci sono problemi, prima di effettuare ulteriori modifiche.



Molte le perplessità espresse dai cittadini: innanzitutto che il problema della velocità elevata possa peggiorare. Il timore è che, realizzando una sorta di “circuito”, gli autisti corrano ancora più forte: “Per questo abbiamo pensato all’opzione in due tempi diversi,” ha spiegato Micheletti. C’è chi pensa che gli attraversamenti pedonali rialzati possano causare allagamenti, com’era successo coi dossi in via Cavaiola: “Non abbiamo avuto mai problemi di questa natura,” ha assicurato la Comandante. La maggior parte dei presenti ha lamentato la mancanza di parcheggi in via Monteverde: “Potranno essere realizzati dove c’è spazio per farli,” ha affermato Micheletti. Che alla proposta di inserire degli autovelox ha risposto: “La legge che li disciplina non consente di metterli in queste strade”.