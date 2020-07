Traffico di cocaina, denunciato un massese di 44 anni

Carrara - Denunciato dalla Polizia di Stato per traffico di sostanza stupefacente un uomo di 44 anni, residente nel comune di Massa. In particolare il massese è stato oggetto di indagine per la cessione di circa 30 grammi di cocaina.

La sostanza, sottoposta ad analisi tecnica, è risultata contraddistinta da un’elevata percentuale di principio attivo e quindi di “purezza”. L’indagine è nata dall’arresto in flagranza di un cittadino italiano residente a Carrara, classe 1978, che è stato trovato con la sostanza stupefacente in un borsello, divisa in involucri da 5 grammi l’uno, pronta per la successiva attività di spaccio.

Da qui sono iniziate le attività degli investigatori della Polizia di Stato, improntate a ricostruire la filiera del traffico di stupefacente ed in particolare a individuare quale fosse il fornitore della cocaina e gli eventuali intermediari nella rete criminale.

Inizialmente l’attività è stata concentrata sull’arrestato, disegnando il suo network di contatti e amicizie, selezionando poi i possibili profili compatibili con il traffico della sostanza stupefacente. Grazie a tale meticolosa analisi ed a successivi appostamenti effettuati dai poliziotti del Commissariato è emersa la figura dell’odierno denunciato, soggetto ignoto fino a quel momento alle forze dell’ordine.

L’uomo, infatti, sarebbe stato il fornitore della cocaina poi trovata in possesso all’arrestato. La droga sarebbe arrivata da Massa per essere poi rivenduta a Carrara dall’arrestato e da altri suoi complici, uno in particolare, anch’egli di Carrara e loro coetaneo, è stato a sua volta denunciato quale intermediario nello scambio della cocaina.