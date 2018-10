L'ipotesi più probabile è che il pubblico possa rientrare il prossimo 25 novembre contro il Pisa. Sopralluogo del sindaco che ha salutato mister Baldini e la squadra

Carrara - Proseguono i lavori di adeguamento allo Stadio comunale dove sono state recentemente completate le strutture portanti dei due varchi della gradinata e sono arrivati i materiali per la realizzazione di parte dei parapetti. Il sindaco Francesco De Pasquale insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi ha effettuato un sopralluogo all’impianto dove ha incontrato la squadra e lo staff tecnico della Carrarese Calcio impegnati negli allenamenti: «Ho salutato con piacere l’allenatore, i giocatori e il personale. Mister Baldini mi ha manifestato le difficoltà che vive la squadra. L’indisponibilità dell’impianto la costringe a giocare sempre “fuori casa”, una condizione che ha ovviamente delle ripercussioni negative dal punto di vista sportivo e psicologico» ha riferito il primo cittadino che ha confermato al tecnico e ai calciatori il massimo impegno da parte dell’amministrazione per accelerare i tempi di adeguamento e riapertura al pubblico.



«Abbiamo messo insieme una squadra di professionisti molto valida che sta seguendo con impegno e dedizione la realizzazione del progetto di adeguamento» ha spiegato Andrea Raggi ribadendo che è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per adempiere alle prescrizioni necessarie a sanare le difformità segnalate dalla commissione di Pubblico Spettacolo in modo da riaprire almeno parzialmente l’impianto al pubblico. «Abbiamo depositato a inizio settimana il progetto complessivo di adeguamento che, lo ricordiamo, prevede interventi a step. Questo deve essere valutato dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, prima sulla carta e poi con un sopralluogo. Noi stiamo spingendo al massimo sui lavori perché comprendiamo le difficoltà della società, dei tifosi e della città tutta che ha voglia di tornare a far sentire il suo calore alla squadra» ha aggiunto l’assessore.



Sulla data della riapertura dell'impianto, da Palazzo Civico non sono ancora emerse date ufficiali. A oggi comunque l'ipotesi più percorribile è quella del prossimo 25 novembre quando la Carrarese giocherà contro il Pisa. Col via libera della Commissione di pubblico spettacolo, la partita potrebbe giocarsi al Dei Marmi riaperto parzialmente con gradinata e curve.