Spaccio di coppia: prima arrestano lei, poi il fidanzato

Carrara - Un 30enne magrebino, pregiudicato per spaccio di droga, appena rientrato dal Marocco è finito di nuovo in manette per aver venduto ad un cliente tre dosi di cocaina. Alcuni giorni prima, la stessa sorte era toccata alla sua fidanzata, che evidentemente, in assenza del compagno con il quale condivide lo stesso tetto, aveva mandato avanti da sola il giro di “affari” legato agli stupefacenti.



L’ennesima indagine antidroga dei carabinieri della Compagnia di Carrara ha preso spunto dall’arresto di una 35enne originaria del Marocco, che un paio di settimane fa, durante una perquisizione “a sorpresa” condotta dagli uomini del Nucleo Operativo, era stata “pizzicata” con sette dosi di cocaina che aveva in casa, pronte per la vendita. In attesa del processo, la donna era stata poi sottoposta all’obbligo di presentarsi tutti i giorni in Caserma per la firma.



I Carabinieri, però, hanno continuato a mantenere alta l’attenzione su di lei, in quanto avevano appreso la notizia che il suo convivente, già arrestato a Carrara nel 2017 per spaccio di cocaina, stava per fare rientro in Italia dopo un breve periodo trascorso in Marocco, perciò erano convinti che ci sarebbero stati altri “giri” di droga nell’abitazione dove i due convivono, che si trova nella frazione di Bonascola.



I sospetti dei militari dell’Arma si sono rivelati fondati già dopo i primi appostamenti, infatti il 30enne extracomunitario, nel frattempo tornato in Italia, è stato visto più volte entrare e uscire da casa, per incontrare persone che avevano tutta l’aria di essere suoi “clienti”. A quel punto i Carabinieri si sono organizzati per passare all’azione.



Dopo aver assistito all’ennesimo appuntamento fra il presunto pusher ed uno sconosciuto che i militari dell’Arma avevano già notato più volte durante i recenti appostamenti, è stato dato il via alle perquisizioni. Dalle tasche dell’acquirente, un 31enne di Carrara, sono spuntate tre “palline” di cocaina da mezzo grammo ciascuna. L’uomo non ha fatto mistero di averle acquistate pochi istanti prima al prezzo di 40 euro a dose, così come non ha potuto negare di aver incontrato altre volte lo stesso spacciatore, sempre al solito posto, per rifornirsi di “polvere bianca”.

Il successivo blitz nell’abitazione del pusher non ha portato al rinvenimento di altra droga, però lo straniero aveva ancora addosso le banconote ricevute poco prima dal suo cliente.



Alla fine delle attività, il 30enne è stato portato in Caserma e poi arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti”, stessa sorte che era toccata all’inizio di settembre alla sua fidanzata. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice Antonella Basilone del Tribunale di Massa ha disposto a carico dell’extracomunitario l’obbligo di presentarsi tutti i giorni dai Carabinieri per la firma, fino alla data del processo.