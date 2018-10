Sicurezza in cava, sarà l´addetto a rapportarsi coi vigili

Parlerà coi vigili in caso di infortunio. Disponibile un medico su tre cave, la proposta della lega

Carrara - Il 26 ottobre il convegno sui "Ruoli della sicurezza in cava". Nel frattempo la Lega ha intrattenuto una collaborazione coi Vigili del fuoco per consentir loro una migliore conoscenza dell’ambiente di lavoro e del lessico specifico legato alla cava in caso di infortunio. Ne hanno parlato Emanuele Zaccagna, presidente della Lega cavatori, e i membri del direttivo Alberto Muracchioli e Mirco Biggi nel corso dell’incontro avvenuto Martedì 2 nella sala consiliare del Comune di Carrara. Risulta cruciale l’individuazione dei mezzi adeguati per predisporre l’intervento. Per ridurre le tempistiche sono stati individuati i punti d’incontro della Piana e dei Ponti di Vara: qui un addetto della cava accoglierà i vigili al loro arrivo e li accompagnerà sul luogo dell’incidente. La figura dell’addetto sarà individuata per ogni cava dalla rispettiva azienda titolare. La necessità di un referente unico serve soprattutto a dare chiarezza ed evitare confusione.



la Lega cavatori ha avuto un incontro cordiale con l’ingegnera Maura Pellegri dell'Asl. Se ne è parlato in assemblea “Qualcosa è stato fatto sul fronte sicurezza ma c’è ancora molto da fare – ha dichiarato Muracchioli – sono state introdotte nuove norme e ci sono aziende che si sono adeguate ma altre che non le rispettano. Di questo si è parlato” Una delle problematiche portate all’attenzione dell’ingegnera è la presenza di un solo medico su tre bacini marmiferi. “Nel caso sfortunato si verificassero più incidenti contemporaneamente, abbiamo chiesto se ci fosse la possibilità di fermare la lavorazione fino a ché non venisse ripristinato il servizio – ha spiegato Muracchioli – Pellegri ci ha risposto che la nostra richiesta sarà valutata insieme alle figure legate al mondo della sanità.”