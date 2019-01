Scuola Saffi senza riscaldamento: bambini al freddo. Amia al lavoro

L'amministrazione comunale è in contatto costante sia con i tecnici della municipalizzata sia con la dirigente dell’Istituto Carrara e Paesi a Monte

Carrara - A seguito di un guasto all’impianto termico, la scuola primaria Saffi è attualmente sprovvista di riscaldamento. Il sistema automatico di controllo della caldaia ha segnalato un calo di temperatura dell’acqua: la società Amia, che ha la gestione dell’impianto, si è subito recata sul posto accertando una perdita di pressione dell’acqua che ha costretto allo spegnimento della caldaia. Dal momento della segnalazione fino a tutta la giornata di giovedì i tecnici hanno effettuato delle prove per ricaricare di acqua le tubazioni, con esito negativo.



Le verifiche condotte finora non hanno permesso di individuare la perdita né all’interno dell’edificio né nel tragitto di strada che collega la scuola alla centrale termica, distaccata rispetto all’edificio, oltre la Via Solferino. Il personale di Amia sta quindi continuando la ricerca della perdita con una apposita strumentazione ma ad oggi non è possibile fare ancora una previsione dei tempi necessari per il ripristino.



I tecnici assicurano che una volta individuata la falla, il ripristino consisterà in una semplice sostituzione di un tratto di tubazione: se non si dovesse identificare la perdita, sarà realizzato un nuovo anello di distribuzione. Le operazioni proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni per cercare di trovare il prima possibile una soluzione.



L’amministrazione è in contatto costante sia con i tecnici di Amia sia con la dirigente dell’Istituto Carrara e Paesi a Monte, Luciana Ceccarelli nel tentativo di contenere al massimo i disagi e di comunicare tempestivamente tutte le informazioni utili alle famiglie degli studenti. Domani, venerdì, i bambini saranno regolarmente in classe, anche se al freddo.