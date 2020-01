Perde due dita con la motosega, carrarese trasferito a Modena

Carrara - Ha perso due dita e ora i sanitari del Centro della chirurgia della mano di Modena metteranno in atto tutte le procedure per tentare di salvargli il resto della mano. E' accaduto a un uomo che stava eseguendo alcuni lavori in casa con una motosega. Forse per una distrazione lo strumento gli è sfuggito di mano e gli ha reciso di netto due dita. L'uomo, un carrarese residente in via Filattiera, è stato soccorso dall'automedica di Carrara intorno alle 17 e portato subito al pronto soccorso del Noa dove i medici lo hanno preso immediatamente in cura e, dopo le prime medicazioni, lo hanno trasferito nel centro specializzato del modenese. L'uomo al momento del soccorso era cosciente.