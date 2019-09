Paura sul sentiero: donna francese cade e finisce al Noa. Intervenuto Pegaso

Carrara - Cade sul sentiero e finisce all'ospedale. Tanta paura questa mattina per una signora francese che si trovava sul sentiero Cai 38 nei pressi di Colonnata (Carrara, Massa-Carrara). Intorno alle 11, per cause da chiarire, la donna – che faceva parte di una comitiva – è caduta, riportando un trauma cranico.



L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti l'ambulanza del soccorso cave, il Soccorso Alpino e l'elisoccorso Pegaso 3. Non è stato facile, infatti, il recupero della signora per la zona impervia nella quale è avvenuto l'incidente. Il personale sanitario, infatti, ha raggiunto la donna dopo essere stato verricellato nel punto della caduta. La signora è stata così trasportata al pronto soccorso dell'ospedale delle Apuane in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita



(foto: repertorio)