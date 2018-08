Le esequie si svolgeranno alle 16 alla chiesa della Covetta ad Avenza. Per Cgil e Uil braccia incrociate per tutte le categorie

Carrara - Oggi, lunedì 27 agosto, è lutto cittadino a Carrara. Alle ore 16.00 si svolgeranno i funerali di Alessandro Lorenzani, l'operaio morto martedì scorso sulla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara, dopo essere stato investito da un carrello elevatore. La cerimonia per dare l'ultimo saluto al lavoratore tragicamente scomparso si svolgerà alla Chiesa di Maria Santissima Mediatrice di Avenza (Covetta). Il feretro partirà alle 15.45 dall'obitorio di Carrara per poi giungere alla chiesa.



In occasione del lutto cittadino dunque l'amministrazione comunale invita tutti i cittadini, gli enti, le istituzioni, le attività commerciali e produttive, le organizzazioni sociali, culturali e sportive a esprimere la propria adesione al lutto nelle forme ritenute più opportune.



Inoltre è anche la giornata dello sciopero. Per gli iscritti di Cgil e Uil lo sciopero sarà generale di 4 ore per tutte le categorie e di 8 ore per i lavoratori portuali. A quest'ultimo ha aderito anche la Cisl.